«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

منذ أسابيع قرأت كتاب «دولة الخيمة» الكتاب للإعلامى الليبى مجاهد البوسيفى، لدىّ تعاطف مع الرئيس القذافى مبنى على الطريقة التى أُنهيت بها حياته، ودور حلف الناتو فى إنهاء حكمه، مؤلف الكتاب من الفريق المضاد، لكننى استمتعت بالكتاب لعدة اعتبارات، أولها موهبة الكاتب فى الكتابة، ثانيها لغته الموضوعية، ثالثها أنه صاغ كتابه عن فترة حكم الرئيس القذافى وكأنه يكتب رواية، وهذه طريقة أحبها فى السرد.. أعترف أننى لم أكن أنوى الكتابة عن الكتاب، لولا التطورات على الساحة الليبية، وإعلان سيف القذافى عن ترشحه فى الانتخابات، وهو ما يدفعنا جميعًا لمحاولة فهم ما يجرى فى هذا البلد الشقيق، الذى هو مجال حيوى للأمن القومى المصرى.. الكتاب يؤكد هذا ولا ينفيه.. فهو يرصد كيف قامت ثورة الفاتح من سبتمبر ١٩٦٩ فى ليبيا، وكيف أن إعلان من قاموا بها لناصريتهم، كان كفيلًا بتأييد الجماهير لهم، لم تكن الناصرية وقتها تحمل نفس مدلولها الآن، كانت تعبيرًا عن اقتناع الشعوب العربية بقيادة مصر وجمال عبدالناصر للعالم العربى.. يتحدث الكتاب أيضًا عن دور مصر، فى تثبيت أركان الدولة الجديدة فى ليبيا، يجمع الكتاب بمهارة بين السرد التاريخى.. والتحليل النفسى، وبعض الخيال الروائى الذى يملأ الفراغات.. وهو يتحدث عن جدارة القذافى وهو شاب صغير بالقيادة.. عن علاقة الغيرة التى جمعته بزملائه من أعضاء مجلس قيادة الثورة الليبية، والذين كانوا فى طريقهم لإجباره على التنازل عن سلطته، لولا أن هداه ذكاؤه للاحتكام للجماهير.. التى ساندته.. قد كان هذا بداية رحلة طويلة لتفكيك مؤسسات الدولة الليبية، واستبدالها باللجان الشعبية، التى كان القذافى يطمئن لتأييدها له.. يتحدث الكتاب أيضًا عن محاولة الانقلاب التى قادها عمر المحيشى، عضو مجلس قيادة الثورة ضد القذافى، وكيف حسمت اختياره فى طريق تفكيك مؤسسات الدولة الليبية.. ويتحدث عن علاقة القذافى بالمثقفين الليبيين الكبار وخاصة الصادق النيهوم، وإبراهيم الكونى، وأحمد إبراهيم الفقيه.. وكيف أنه كان يحب التحاور مع المثقفين المصريين أكثر، ويطلب لقاءهم كلما جاء مصر، ويعتقد أنهم هم المؤهلون للتحاور معهم أكثر من غيرهم.. يتحدث الكتاب عن التغيرات التى لحقت بشخصية العقيد القذافى على مر سنوات حكمه الطويلة، فالبدايات غير النهايات، كما يتحدث عن علاقة الجفاء التى جمعته بالرئيس العراقى صدام حسين..، وعن محاولته لنقل بعض أفكار الثورة الصينية، واستخدامها لحسم الصراع مع زملائه فى صالحه، ونجاحه فى هذا بالفعل.. ويروى بتفاصيل كثيرة كيف قضى القذافى على الطلاب المعارضين له فى الجامعات الليبية، وكيف استطاع خلق حركة طلابية مؤيدة له، عبر جولات طويلة.. ينظر المؤلف نظرة حنين إلى ليبيا ما قبل القذافى.. رغم اعترافه بزهد الملك السنوسى فى الحكم، وكبر سنه، ووجود حالة فراغ سياسى ملأها القذافى ورفاقه، ويتحدث بمزيد من الأسى عن طرد ثورة الفاتح لليبيين من أصل إيطالى، والذين تجاوز عددهم عشرين ألف مستوطن، عاشوا فى ليبيا وأثروا الحياة الاقتصادية فيها، ويرصد كيف غيّر طردهم من تركيبة المجتمع الليبى، وقضى على فكرة التنوع فيه، ولا شك أن طرد الأجانب، كان أحد أخطاء الثورات القومية العربية، أو ثورات ما بعد الاستقلال.. رغم الطابع الموضوعى للكتاب بشكل عام إلا أنه يقع فى فخ الانحياز أثناء حديثه عن المشروعات التى قام بها القذافى مثل مشروع النهر العظيم، وهو مشروع أفاد الليبيين بالفعل ومازال مفيدًا حتى الآن.

دولة الخيمة

من لمحات التحليل المهمة فى الكتاب، تحليله لفكرة الطابع البدوى الذى أضفاه الرئيس القذافى على الدولة الليبية، وإصراره على الإقامة فى الخيمة، وحمله لخيمته أثناء زيارته للدول الأجنبية، وهى أفكار قد تبدو غريبة، ولكنها تعبير عن فكرة استناده للجماهير التى كانت مؤيدة له فى بداية عهده، ضد مؤسسات الدولة التى يكمن فيها الخطر أحيانًا، فضلًا عن ارتياحه الشخصى لهذا النمط من الحياة.. يتحدث الكتاب أيضًا عن الأنجال الخمسة للعقيد القذافى، وكيف بدأ فى الاعتماد عليهم أو على بعضهم، وكيف تنوعت اهتماماتهم بين كرة القدم، والسياسة، والعسكرية.. كما يتحدث عن علاقة القذافى بنائبه عبدالسلام جلود، الرجل الثانى فى النظام.. وكيف أدى تدهور العلاقة، وإحباط جلود، إلى أن يعلن تأييده لأحداث ١٧فبراير التى أدت لسقوط القذافى، ثم مقتله فيما بعد.. يتحدث الكاتب عن تطور المعارضة الليبية، وكيف أنه لم توجد معارضة قوية طوال الوقت.. كما يتحدث عن الجماعة الليبية المقاتلة أو الفرع الليبى لتنظيم القاعدة، وكيف أفرج عنهم القذافى من السجون قبل سقوطه بخمس سنوات، وكيف كانت الجماعة أول من رفع السلاح ضده وأسهمت فى قتله بتلك الطريقة.. ويعود المؤلف لبعض القرارات الغريبة مثل إلغاء المقاهى مثلا! وغيرها من القرارات التى جعلت الحياة فى ليبيا مختلفة عن الحياة فى دولة أخرى، ولعل هذا ما دفع البعض إلى القفز نحو المجهول، وتأييد «الربيع العربى» بكل النتائج التى ترتبت عليها بعد ذلك.