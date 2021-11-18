الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف حقيقة تعدي رئيس مكتب حكومي على شاب من ذوي الهمم بالشرقية

حقيقة تعدي رئيس
حقيقة تعدي رئيس مكتب حكومي على شاب من ذوي الهمم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يدعى ناشره قيام رئيس أحد مكاتب الشئون الاجتماعية بالشرقية بالتعدى على شاب من ذوى الهمم.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. بعنوان "الاعتداء على مواطن من ذوى الإعاقة لمطالبته بفيزا ميزة".. متضمناً الإشارة إلى إعتداء رئيس أحد مكاتب الشئون الاجتماعية بالقدهلية بالشرقية على مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة بالضرب والسب لامتناعه عن تسليمه بطاقة "فيزا ميزة" الجديدة، أسفله صور لأحد الأشخاص وبجواره بعض الأهالى.
بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد الشخص الموضح بالصورة (مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس "من ذوى الهمم") وبمناقشة والده قرر بأنه حال قيامه بالتوجه رفقة نجله المذكور إلى مكتب الشئون الاجتماعية لصرف المعاش الخاص به، حدثت له حالة من الهياج بسبب مرضه النفسى فقام وبعض الأهالى بالسيطرة عليه وتهدئته، ولم يتهم أحداً بالتعدى على نجله.. وأضاف بأنه غير مسئول عما تم نشره.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وزارة الداخلية مديرية أمن الشرقية ذوي الإعاقة مركز شرطة الشئون الاجتماعية

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