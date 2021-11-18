الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 550 مواطن ضمن مبادرة «نور حياة» بمركز أبو حمص فى البحيرة

القافلة
القافلة

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن المبادرة الرئاسية "نور حياة" التي ينفذها “صندوق تحيا مصر”، مستمرة بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.

من جانبه، أشار محمد مطاوع، منسق صندوق تحيا مصر بالبحيرة، إلى أن مبادرة "نور حياة" تستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار التى ينظمها “صندوق تحيا مصر” بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجمعية الأورمان.

وأكد أنه تم توقيع الكشف الطبي على ٥٥٠ مواطن من مرضى العيون “بمركز ومدينة ابوحمص”، و سيتم استئناف عمل القافلة غدًا الجمعة، اعتبارًا من الساعه التاسعة صباحًا. 

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص و يتم تقديم الدواء وعمل النظارات الطبية، وتحول الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفى القوات المسلحة بالمجان وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار تلك الحملات التى يتم من خلالها القضاء على الأمراض داخل جميع القرى والمدن داخل المحافظة، مشيراً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الصحية المتكاملة لاهالى القرى والمدن داخل محافظة البحيرة وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية المتكاملة لاهالى المحافظه.

الكشف الطبى المواطنين القوات المسلحة صندوق تحيا مصر محافظ البحيرة المجتمع المدنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

بـ6 ملايين جنيه.. النقض تُلزم محمد رمضان بتعويض أسرة الطيار أشرف أبواليسر

تحذير من الأرصاد.. أمطار غزيرة على 16 محافظة خلال ساعات

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

السبت.. تعطيل الدراسة بمحافظة الدقهلية استعدادًا لموجة الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين

ملك التبغ .. قصة مبنى التاجر اليهودي "سيمون أرزت" في بورسعيد (صور)