الكشف على 550 مواطن ضمن مبادرة «نور حياة» بمركز أبو حمص فى البحيرة

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن المبادرة الرئاسية "نور حياة" التي ينفذها “صندوق تحيا مصر”، مستمرة بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.

من جانبه، أشار محمد مطاوع، منسق صندوق تحيا مصر بالبحيرة، إلى أن مبادرة "نور حياة" تستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار التى ينظمها “صندوق تحيا مصر” بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجمعية الأورمان.

وأكد أنه تم توقيع الكشف الطبي على ٥٥٠ مواطن من مرضى العيون “بمركز ومدينة ابوحمص”، و سيتم استئناف عمل القافلة غدًا الجمعة، اعتبارًا من الساعه التاسعة صباحًا.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص و يتم تقديم الدواء وعمل النظارات الطبية، وتحول الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفى القوات المسلحة بالمجان وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار تلك الحملات التى يتم من خلالها القضاء على الأمراض داخل جميع القرى والمدن داخل المحافظة، مشيراً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الصحية المتكاملة لاهالى القرى والمدن داخل محافظة البحيرة وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية المتكاملة لاهالى المحافظه.