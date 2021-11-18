مركز بحوث الصحراء يوزع تقاوي الشعير بالمجان على مزارعي مطروح

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز بحوث الصحراء باستمرار وتكثيف جهوده لدعم التنمية الزراعية بمحافظة مطروح، مشيرا إلى أنه تم توفير ١٥٠ طن شعير صنف جيزة ١٢٦ وتوزيعها على المزارعين بالمجان بالتعاون مع الادارة المركزية لإنتاج التقاوي تم اختيار الصنف لما يتميز به من انتاجية عالية حيث أنه من السلالات المتحملة للظروف والإجهادات البيئية.

وقام المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم الخميس، بتوزيع تقاوي الشعير بالمجان بحضور المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية وعدد من مزارعي مطروح وذلك بعد سقوط الأمطار على عدة مناطق بمحافظة مطروح.

وأشار المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمطروح يتم توزيع التقاوي على المزارعين ومتابعة عمليات الزراعة وتقديم الإرشادات الخاصة بتنفيذ الممارسات الزراعية التي تناسب الظروف البيئية بالمحافظة وتقديم الدعم للمزارعين والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الإرشادية.

وقدم الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لما يقدمه من دعم وتوفير كل الإمكانات لمساعدة مركز بحوث الصحراء لتنفيذ خططه التنموية بمحافظة مطروح.

وتابع أنه وفقا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاستفادة والاستغلال الأمثل لمياه الأمطار خاصة مع بدء موسم الأمطار يتم توزيع كميات الشعير وبالمجان على مواطني المحافظات الحدودية.