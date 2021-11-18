الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

شد وجذب في اتحاد الصناعات بسبب إجراء الانتخابات في غرف مغلقة

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

سادت حالة من الشد والجذب في اتحاد الصناعات المصرية بسبب قانون إجراء الانتخابات في غرف مغلقة دون مشاركة المرشحين بعملية الفرز وإعلان النتيجة.

وقالت مصادر إن عددا من كبار المصنعين انسحبوا من المشاركة في الانتخابات خلال الدورة الحالية المقررة بين 2021-2025.

وأشارت المصادر إلى أن القانون القديم يعتمد على تقسيم الغرف لشعب وعضو يمثل كل شعبة على الأقل، لكن «الجديد» اعتمد على التخصص أو النشاط، وقُسمت المنشآت إلى «كبيرة ومتوسطة وصغيرة»، لافتة إلى أن شعبة الذهب ستكون خارج مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بسبب التغيرات الجديدة.

الصناعية الغرف الصناعات غرف المصنعين

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