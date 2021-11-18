شد وجذب في اتحاد الصناعات بسبب إجراء الانتخابات في غرف مغلقة

سادت حالة من الشد والجذب في اتحاد الصناعات المصرية بسبب قانون إجراء الانتخابات في غرف مغلقة دون مشاركة المرشحين بعملية الفرز وإعلان النتيجة.

وقالت مصادر إن عددا من كبار المصنعين انسحبوا من المشاركة في الانتخابات خلال الدورة الحالية المقررة بين 2021-2025.

وأشارت المصادر إلى أن القانون القديم يعتمد على تقسيم الغرف لشعب وعضو يمثل كل شعبة على الأقل، لكن «الجديد» اعتمد على التخصص أو النشاط، وقُسمت المنشآت إلى «كبيرة ومتوسطة وصغيرة»، لافتة إلى أن شعبة الذهب ستكون خارج مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بسبب التغيرات الجديدة.