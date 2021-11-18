الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لأول مرة.. تركيب الأجهزة المحفزة للعصب الحائر بمستشفيات التأمين الصحى

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إدراج خدمة تركيب الأجهزة المحفزة للعصب الحائر بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث تم تركيب الأجهزة لـ 4 أطفال بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين وتوسيع قاعدة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إلى أنه تم تركيب الأجهزة لأطفال تراوحت أعمارهم  بين 7 و11 عاما، لافتا إلى أنهم كانوا يعانون من تشنجات متكررة غير مستجيبة للأدوية المتعددة.

ولفت "ضاحى" إلى أن تكلفة تركيب الأجهزة للأطفال تخطت مليون جنيه، مؤكدا تقديم الخدمة للمرضى بالمجان، كما أشار إلى استمرار التوسع فى تركيب الأجهزة للمرضى من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى، التى تقدم خدماتها لـ حوالى 54 مليونا و500 ألف منتفع.
يذكر أنه تم استحداث خدمات طبية وبروتوكولات علاجية بمختلف التخصصات الطبية بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث تم استحداث "زراعة الصمام الأورطى بواسطة القسطرة، إصلاح تمدد الشريان الأورطى الباطنى باستخدام الدعامة المغطاة"، فضلا عن التوسع فى خدمات جراحة المخ والأعصاب، وإنشاء منظومة متكاملة لتوفير الأجهزة التعويضية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحى.

 

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