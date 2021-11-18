الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

استعدادات حفل استقبال الأمير تشارلز وزوجته فى الأهرامات (صور)

جريدة الدستور

تستعد منطقة الأهرامات لاستضافة صاحبى السمو الملكى الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى وزوجته دوقة كورنوال الدوقة كاميلا، فى حفل استقبال بريطانى-مصرى للاحتفال بالروابط بين البلدين فى منطقة هضبة الجيزة المطلة على الأهرامات فى آخر محطات جوالاتهما فى اليوم الأول من زيارتهما للقاهرة.


وزار منذ قليل الأمير تشارلز ودوقة كورنوال منطقة الأهرامات وأبو الهول، حيث استقبلهما وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى واصطحبهما فى جولة، كما تفقد ولى العهد البريطانى وقرينته هرم خوفو، واستمعا إلى شرح وزير السياحة قبل أن يلتقطا الصور التذكارية.

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