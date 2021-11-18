كيف تنظف أسنان كلبك الأليف بشكل سليم؟

يعتبر تنظيف حيوانك الأليف من الأمور التي يغفلها الكثيرين، حيث يعد تنظيف الحيوانات الأليفة خاصة الأسنان من الأشياء التي تساهم في تحسين صحته وصحة المحيطين به.

في السطور التالية قدم الخبراء بموقع "pets.webmd" الخاص بصحة الحيوانات، عدد من النصائح لتنظيف أسنان الكلب بالفرشاة.

البحث عن الوقت المناسب:

اغسل أسنان كلبك عندما يكون هادئًا ومرتاحًا، حيث يعتبر تنظيف الأسنان أمرًا مثاليًا، حيث يمكنك غسل الأسنان ثلاثة أيام في الأسبوع.

أكد الخبراء أن عدم تنظيف الأسنان للكلاب بالفرشاة، يمكن أن يساهم في تراكم البلاك، مما يعرض الكلب لخطر الإصابة برائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

كما يمكن أن يسبب أيضًا التهابات مؤلمة، بالإضافة إلى انتشار العدوى الشديدة، التي تهدد حيوانك الأليف وحياة الآخرين.

اجمع أدواتك:

سترغب في استخدام فرشاة أسنان مخصصة للكلاب، حيث يمكن أن تعمل فرش الأصابع بشكل جيد للكلاب التي يقل وزنها عن 30 رطلاً، أما بالنسبة للكلاب الأكبر حجمًا، يمكن أن تمنحك المقابض الأطول وصولاً أفضل للرواسب بين الأسنان.

تأكد من استخدام معجون أسنان مخصص للكلاب، حيث يأتي بنكهات مناسبة للكلاب مثل الدواجن أو زبدة الفول السوداني.

حذر الخبراء بعدم استخدام معجون الأسنان البشري؛ حيث يحتوي على مكونات قد تؤذي معدة الكلب في حال بلعه.

تأكد من أنك في مكان يشعر فيه الكلب بالراحة، فلا تقف فوق كلبك أو تضغط عليه أو تتخذ موقفًا يهدده، فبدلًا من ذلك حاول الجلوس أمامه أو بجانبه، ثم قم بقياس مستوى قلق كلبك، فإذا بدا عليهم الانزعاج توقف وحاول مرة أخرى لاحقًا.

تجهيز اللثة:

اختبر رغبة كلبك في أن تلمس فمه عن طريق فرك إصبعك على اللثة والأسنان العلوية، سيساعد ذلك على التعود على الشعور بوجود شيء على أسنانهم.

ضع بعض معجون أسنان الكلاب على أطراف أصابعك، ودع كلبك يلعق معجون الأسنان من طرف إصبعك حتى يعتاد على قوامه وطعمه.

عندما يعتاد الجرو على فتح فمه ولمسه، ابدأ في استخدام معجون الأسنان وفرشاة الأسنان معًا، ارفع شفتهم العليا.عندما تقترب من أسنانهم بالفرشاة ، قم بزاوية الشعيرات بحيث تصل إلى خط اللثة.

استخدم الفرشاة في دوائر صغيرة في الأعلى والأسفل من كل جانب، فأثناء تحريك الشعيرات على طول خط اللثة، قد يحدث بعض النزيف الخفيف.