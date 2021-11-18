إحالة 3 قيادات بهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، رئيس لجنة القومسيون الطبي بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومديرة الخدمات الطبية ورئيس قطاع الشئون الإدارية والأفراد بالهيئة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة ترتب عليها إنهاء خدمة موظف مريض بالمخالفة للقانون.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 128 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة خلال شهري يناير وفبراير عام 2019، وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكشفت التحقيقات أن المحال الأول عصام . ح، مدير الإدارة الطبية بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس لجنة القومسيون الطبي بالهيئة رفض استلام التقرير الطبي الصادر عن عيادة الصدر بمستشفى عين شمس التخصصي والمتضمن نتيجة توقيع الكشف الطبي على الموظف أحمد . ف والتوصية بمنحه إجازة مرضية بالمخالفة للتعليمات.

وأغفل إخطار الإدارة العامة لشئون الأفراد بجهة عمله بما يفيد إحالة الموظف إلى مستشفى عين شمس التخصصي بمعرفة الإدارة الطبية رئاسته وبما تضمنته التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى والتي تضمنت نتيجة الكشف الطبي الموقع على الموظف رغم علمه بها، وذلك عندما طلب منه الإفادة بموقف الموظف حيث لم يضمنها أنه سوف تحدد لجنة قومسيون طبي لمناظرة حالته المرضية تنفيذًا للقرار رقم 212 لسنة 2018.

وجاء بأوراق القضية أن المحال أغفل إخطار ذات الإدارة بحضور الموظف المذكور يوم 12 فبراير عام 2019 إلى الإدارة الطبية وتقديمه تقارير تتضمن التوصية بحصوله على أجازات مرضية صادرة عن عيادة الصدر بمستشفى عين شمس التخصصي، وأنه على أثرها حددت له جلسة قومسيون طبي للنظر والبت فيها.

ولم يقم بإعادة العرض على السلطة المختصة عقب صدور القرار رقم 37 لسنة 2019 بإنهاء خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل بمذكرة شارحة للموقف الطبي للموظف المذكور والتوصيات الطبية الصادرة عن مستشفى عين شمس التخصصي بناءً على إحالته اليها بمعرفة اللجنة الطبية ومنحه إجازة لوقف تنفيذ قرار إنها خدمته لحين البت في تلك التوصيات بمعرفة الإدارة الطبية رئاسته أو القومسيون الطبي بالهيئة.

ورفض اعتماد الإجازات المرضية المرفق بها التقارير الصادرة عن مستشفى عين شمس التخصصي الممنوحة للموظف بوصفه رئيس لجنة القومسيون الطبي دون سبب مشروع، وتقاعس عن تنفيذ البند الخامس من قرار رئيس الهيئة رقم 212 لسنة 2018 بشأن إحالة الموظف للقومسيون الطبي العام لإعداد تقرير طبي مفصل بحالته المرضية وبيان مدى تأثير مرضه النفسي في أداء العمل وواجبات وظيفته.

وتبين أن رشا . م، مدير إدارة الخدمات الطبية وعضو لجنة القومسيون الطبي بالهيئة رفضت استلام التقارير الطبية الصادرة عن عيادة الصدر بمستشفى عين شمس التخصصي المتضمنة نتيجة الكشف الطبي الموقع على الموظف المذكور عاليه دون سبب أو مبرر مقبول، ورفضت اعتماد الإجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى التخصصي للموظف بوصفها عضو بلجنة القومسيون الطبي بالهيئة دون سبب أو مبرر مشروع.

وعرضت أمل . م، رئيس قطاع الشئون الإدارية والأفراد بالهيئة مذكرتها على الرئيس التنفيذي للهيئة بطلب إنهاء خدمة الموظف أحمد ف لانقطاعه عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول رغم حضوره للعمل ومقابلته لها.. وحال ثبوت تقديمها تقارير طبية صادرة عن مستشفى عين شمس التخصصي توصي له بإجازة مرضية، ووجهت المحالة إنذار للموظف بانقطاعه عن العمل على الرغم من أنه أبلغ بمرضه في ذات التاريخ.