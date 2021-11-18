مصادر: افتتاح فروع جديدة لـ«مصر للطيران للأسواق» بـ3 مطارات قريبًا

صرحت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الفترة القليلة المقبلة سشتهد افتتاح فروع جديدة لشركة مصر للطيران للأسواق الحرة بمطارات القاهرة «مبنى الركاب رقم 2» والغردقة وشرم الشيخ، عقب موافقة الجهات المختصة بذلك، خاصة في ظل زيادة المعدلات التشغيلية التي تشهدها منظومة الطيران المدني خلال الآونة الأخيرة.

وقالت المصادر، في تصريح لـ"الدستور"، إن فروع مصر للطيران للأسواق الحرة، تشهد خلال الفترة الأخيرة رواجا كبيرا في المبيعات لجميع المنتجات التي تقدمه، بجميع المطارات التي تعمل بها الشركة، نظرا لكفاءة المعروضات وجودتها.

وأشارت المصادر، إلى أن جميع فروع مصر للطيران للأسواق ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة كبيرة في المبيعات، نظرا للتوقعات بتزايد الأفواج الركابية والسياحية الوافدة إلى البلاد، لافتة إلى حرص مسئولي الشركة على زيادة الإيرادات المالية.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.