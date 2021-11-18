الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عروض كاذبة.. قبل الشراء احذر سلبيات Black Friday

Black Friday
Black Friday

أصبحت الجمعة السوداء رمزًا للاستهلاك المفرط  في أنحاء العالم وأصبح الأشخاص يتسابقون في سبيل عدم تفويت أي عرض خاص بـBlack Friday. 

“الدستور” تستعرض في السطور التالية أسباب وجيهة تدعوك لعدم الاستسلام لجنون المستهلك في الجمعة السوداء.
قصة يوم

تم بالفعل تمييز حدث الجمعة السوداء التجاري بصليب أحمر في تقويم الأوروبيين المتصلين الذين يبحثون عن صفقات جيدة، وأصبح هذا اليوم الخاص بالعروض الترويجية المجنونة من الولايات المتحدة له تأثير كارثي مثل الإفراط في الإنتاج، وضغط التسليم والتعبئة ومشاكل الإدارة التي تسعى لتحقيق النتيجة القصوى من العائدات، وفقًا لموقع vogue.

أسباب وجيهة لعدم شراء أي شيء خلال Black Friday
بعض العروض مضللة 

"العروض الترويجية الضخمة التي يتم عرضها الجمعة السوداء خادعة ومضللة، وهذا ما كشفت عنه جمعية UFC Que Choisir في عام 2019، ونسبة المنتجات التي هي موضوع ترويج حقيقي بمناسبة يوم Black Friday منخفضة: 8.3٪ فقط من 31603 منتجًا. 

الجمعة السوداء قد تصيبك بالإحباط  

التخفيضات المزعومة الخاصة بالجمعة السوداء تحفز المشاعر السلبية لجعلنا نتصدّع، وتسعى العلامات التجارية بشكل عام إلى تحفيز التسوق القهري، وخلال يوم الجمعة الأسود تتضاعف استراتيجيّات التسويق هذه مسببة شعورًا بالإلحاح والضغط في سبيل عدم تفويت الصفقة الجيدة ولتجنّب المشاعر السلبية والإحباط والإفراط في التفكير عليك تجنب أخبار العروضات الخاصة بـ Black Friday.

المتاجر الصغرى تخسر كثيرًا

من الواضح أن الشركات المستفيدة الكبرى في الجمعة السوداء هم عمالقة التجارة الإلكترونية على سبيل المثال بإمكانك الحصول على ما تريده من أمازون بنقرة واحدة، ويمُكننا طلب أي منتج بسعر مخفض، باسنثناء هذه الشركات العملاقة، فإن المتاجر والشّركات الصغرى هى الخاسرة في هذه الطقوس التجارية.

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