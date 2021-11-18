الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الجيوشى»: قرار إلغاء الرسوم الوقائية على واردات البيلت سيعيد تشغيل 20 مصنعًا

المهندس طارق الجيوشي،
المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية

قال المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن إلغاء الرسوم الوقائية على واردات خام البيلت سيعمل على إعادة تشغيل 20 مصنعا متوقفا، مما يساهم في زيادة التنافسية وهو ما سيكون في صالح المستهلك. 

وعن أبرز مشاكل قطاع الحديد، أوضح «الجيوشي» أنها تتركز على المواد الخام التي تستورد من الخارج وارتفعت أسعارها نتيجة التضخم، مشيدًا بقرار رئيس هيئة التنمية الصناعية بإتاحة رخص إنتاج الحديد البيلت التي ستساهم في حل تلك الأزمة وتساعد على التكامل في الصناعة، لكن سيتطلب ذلك نحو 3سنوات حتى البدء في التنفيذ.

وأوضح أن الأزمة العالمية حدثت بسبب ارتفاع الطاقة وتكاليف الشحن وانخفاض حركة الملاحة، مشيرا إلى أن رؤية مصر الصناعية تغيرت في السنوات الأخيرة خاصة بعد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية وحل مشاكل المصنعين، ومتابعته الملف بشكل دوري مما عمل على تغير الأوضاع الاقتصادية والتجارية بين الدول الأجنبية رغم التعثر الاقتصادي العالمي.

الرسوم البيلت بقطاع خاص المصانع تشعيل الصناعات المعدنية واردات التجارة الصناعة مشاكل أسعارها الصناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

وزير التعليم يعلن 9 قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت (صور)

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

تعطيل الدراسة فى دمياط السبت والأحد لسوء الأحوال الجوية

إعفاء رئيس وحدة مدارس المتفوقين للعلوم «STEM» من منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين

ملك التبغ .. قصة مبنى التاجر اليهودي "سيمون أرزت" في بورسعيد (صور)