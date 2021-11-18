«الجيوشى»: قرار إلغاء الرسوم الوقائية على واردات البيلت سيعيد تشغيل 20 مصنعًا

قال المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن إلغاء الرسوم الوقائية على واردات خام البيلت سيعمل على إعادة تشغيل 20 مصنعا متوقفا، مما يساهم في زيادة التنافسية وهو ما سيكون في صالح المستهلك.

وعن أبرز مشاكل قطاع الحديد، أوضح «الجيوشي» أنها تتركز على المواد الخام التي تستورد من الخارج وارتفعت أسعارها نتيجة التضخم، مشيدًا بقرار رئيس هيئة التنمية الصناعية بإتاحة رخص إنتاج الحديد البيلت التي ستساهم في حل تلك الأزمة وتساعد على التكامل في الصناعة، لكن سيتطلب ذلك نحو 3سنوات حتى البدء في التنفيذ.

وأوضح أن الأزمة العالمية حدثت بسبب ارتفاع الطاقة وتكاليف الشحن وانخفاض حركة الملاحة، مشيرا إلى أن رؤية مصر الصناعية تغيرت في السنوات الأخيرة خاصة بعد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية وحل مشاكل المصنعين، ومتابعته الملف بشكل دوري مما عمل على تغير الأوضاع الاقتصادية والتجارية بين الدول الأجنبية رغم التعثر الاقتصادي العالمي.