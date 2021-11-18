الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

حسين زين يشارك باجتماع الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

حسين زين
حسين زين

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالاجتماع السابع للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية عبر تقنية الكونفرانس، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء ووضع استراتيجية تتضمن انتاج العديد من الأعمال الإذاعية الدرامية والبرامجية التي تسهم في تجديد الخطاب الديني، والتأكيد على القيم السمحة والتعايش السلمي مع الأخر ووسطية الدين الإسلامي الحنيف ونبذ العنف والتطرف، كما ناقش الاجتماع فكرة إنشاء مركز إعلامي إلكتروني للاتحاد.

وأكد حسين زين بالاجتماع على ضرورة السعي المتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات ذات الصلة بنطاق عمل الدول الأعضاء، وتعزيز قيام كل جهة بالدور المنوط بها لتحقيق أهداف الاتحاد.

كما دعا زين الى مزيد من التعاون في الإنتاج الدرامي والبرامجي بين الدول الأعضاء بالاتحاد التي ترسخ وتنمي الوعي لدى الشباب بتعاليم وقيم الدين الإسلامي الوسطي، والعمل على تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة وإقامة ورش عمل والمحاضرات والمؤتمرات، وكذلك الاستفادة من الخبرات والدراسات والبحوث التي تدعم أهداف الاتحاد.

وتم في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية اختيار مصر عضوا بالمجلس التنفيذي للاتحاد وأيضا اختيارها رئيسا للجنة البرامجية بالاتحاد.

التنس اختيار التنسيق تنس الخطاب الدينى الدول الإسلامية عنف رئيس الهيئة الوطنية الدورات التدريبية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إله

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