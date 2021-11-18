هل تعاني من المغص الكلوي؟.. إليك الأسباب والعلاج

المغص الكلوي هو ألم يحدث بسبب وجود حصوة في المسالك البولية التي تشمل الحالبين والمثانة، ويمكن أن تتطور الأحجار في أي مكان في المسالك البولية.

وتحدث معظم الحصوات بسبب تراكم المعادن أو المواد الأخرى، مثل حمض البوليك، والتي تلتصق ببعضها البعض في البول وتكوين كتلة صلبة، ونستعرض لكم في السطور التالية كل ما يخص المغص الكلوي وفقًا لـ موقع MEDICAL NEWS.

أعراض المغص الكلوي

تختلف أعراض المغص الكلوي باختلاف حجم الحصوات ومكانها في المسالك البولية وتسبب بعض الحَصوات الصغيرة مغصًا كلويًا خفيفًا ويمكن للشخص أن يمررها في البول دون الكثير من الانزعاج، بينما تسبب الحصوات الكبيرة ألمًا شديدًا، خاصةً إذا علقت وتسد أي ممرات صغيرة في المسالك البولية.

- العرض الأكثر شيوعًا للمغص الكلوي هو الألم في الجانب المصاب من الجسم بين الضلوع السفلية والورك، ويميل هذا الألم إلى أن ينتشر إلى أسفل البطن والفخذ.

- يأتي الألم عادة على شكل موجات تدوم كل واحدة منها 20-60 دقيقة مصدر موثوق قبل أن تهدأ، وتشمل الأعراض الأخرى التي تحدث بشكل شائع جنبًا إلى جنب مع المغص الكلوي ما يلي:

ألم أو صعوبة في التبول

دم في البول ما قد يجعله يظهر باللون الوردي أو الأحمر أو البني

رائحة البول غير عادية

غثيان

التقيؤ

جزيئات صغيرة في البول

الشعور بالحاجة الملحة المستمرة للتبول

بول غائم

التبول أكثر أو أقل من المعتاد

- الحمى والقشعريرة والعرق البارد

الأعراض الأكثر شدة للمغص الكلوي

يجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض التحدث مع الطبيب:

-عدم القدرة الكاملة على التّبول

-قيء لا يمكن السيطرة عليه

حمى أعلى من 101 درجة فهرنهايت



أسباب المغص الكلوي

يمكن أن تتكون حصوات الكلى من عدة مواد كيميائية ومعادن مختلفة، وتتطور الأحجار بسبب بعض عوامل الخطر المختلفة مثل:

الكالسيوم الزائد في البول

أمراض الجهاز الهضمي ، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.

النقرس الذي يحدث بسبب زيادة حمض البوليك

تناول بعض الأدوية

جراحات الجهاز الهضمي مثل المجازة المعدية

الوراثة

أنواع حصوات الكُلى

حصوات الكالسيوم: وهي أكثر أنواع الأحجار شيوعًا وتتكون من أكسالات الكالسيوم.

حصوات حمض اليوريك : تتطور هذه الحصوات عندما يتركز حمض البوليك في البول.

حصوات السيستين: حصوات السيستين نادرة وتحدث بسبب بيلة السيستين.

حصوات الستروفيت: يمكن أن تسبب البكتيريا الموجودة في المسالك البولية حصوات ستروفيت ، على الرغم من أنها أقل شيوعًا أيضًا.



علاج المغص الكلوي

يمكن لمجموعة من الإجراءات أن تساعد الشخص على إزالة الحصوات الكبيرة وتخفيف المغص الكلوي. وتشمل هذه:

استخراج الحصوات بواسطة تنظير الحالب

يتضمن هذا الإجراء الجراحي الجراحي إدخال طبيب منظار رفيع بضوء وكاميرا متصلة في المسالك البولية. وتحديد موقع الحصوات وإزالتها.

تفتيت الحصى بموجة الصدمة خارج الجسم

هذا إجراء غير جراحي عبارة عن عملية توجيه موجات صوتية صغيرة إلى الكلى لتفتيت الحصوات إلى قطع صغيرة. يمكن لأي شخص بعد ذلك تمرير هذه الشظايا في البول.

وضع الدعامة

في بعض الأحيان يضع الأطباء أنبوبًا رفيعًا في حالب الشخص للمساعدة في تخفيف الانسداد وتعزيز مرور الحصوات.



الجراحة المفتوحة

يحتاج بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون تمرير الحصوات إلى جراحة مفتوحة.

العلاج بالأدوية

قد يشمل العلاج أيضًا الأدوية التي تساعد في تخفيف الأعراض أو تقليل تراكم الحصوات.

الوقاية

زيادة تناول السوائل وتقليل الصوديوم في النظام الغذائي.

يؤدي شرب المزيد من السوائل دائمًا إلى تحسين المغص الكلوي أو المساعدة في طرد الحصى من المسالك البولية ، ولكنه سيمنع الجفاف على الأقل.

اتباع نظام غذائي صحي غني بمجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون.

ينصح الأطباء الأشخاص أيضًا بزيادة تناولهم للحمضيات ، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت.