وزير التعليم يعلن 9 قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت (صور)

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 9 قواعد وتعليمات مهمة، لاستخدام أجهزة التابلت خاصة بعد استلام طلاب الصف الأول الثانوي لها.

وقال الوزير، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قاعدة عدم وضع كلمة سر تم الاتفاق عليها لمنع مشكلات كثيرة تم رصدها في الأعوام السابقة.

وتابع أن الصور المرفقة هى القواعد الرسمية ولا يجب تداول أى معلومات أخرى من غير القنوات الرسمية فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وطالب الطلاب بمعرفة أكثر حول استخدام التابلت من خلال مشاهدة الحلقة الكاملة لقناة مدرستنا على اليوتيوب:

قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت

قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت

قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت

قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت

قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت

قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت

قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت

قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت

قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت