شفرة الأحلام.. دلالات الغش والموت والسقوط في المنام وعلاقتها بالعقل الباطن

ألقى عالم نفسي الضوء على المعنى الكامن وراء الأحلام العشرة الأكثر شيوعًا، بما في ذلك الموت والثعابين والشلل ، فضلاً عن الغش والطيران والسقوط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت الدكتورة كارمن هارا، المؤلفة الأمريكية ما يحاول عقلنا الباطن إخبارنا به خلال أحلامنا.

وقالت الدكتورة كارمن: "لأنها تنشأ في العقل الباطن، يمكن أن تكشف الأحلام عن أعمق احتياجاتنا ومخاوفنا ورغباتنا".

وتابعت "تدفعنا الأحلام إلى فحص مشاعرنا وحالاتنا الذهنية، والتي تحدث بشكل رئيسي أثناء حركة العين السريعة أو R.E.M وهي مرحلة النوم ، عندما يكون نشاط الدماغ مرتفعًا ويشبه نشاط الاستيقاظ".

وأشارت إلى أنه حتى لو نسى المرء ما حلم به، فهذا لا يعني أنه لا يملكها، حيث يحلم الناس ما بين أربعة إلى سبعة أحلام كل ليلة.

حلم المطاردة:

الأحلام التي تنطوي على مطاردة من قبل شخص أو حيوان أو شخصية مخيفة تشير إلى شكل من أشكال القلق أو الخوف في عالم اليقظة.

وتقول الدكتورة كارمن: "إذا كنت تحلم بأنك مطارد ، فقد تتجنب بعض المشكلات في حياتك، يكشف هذا الحلم أنه بدلاً من مواجهة موقف غير مريح، فإنك تميل إلى الابتعاد عنه".

الموت

ربما يكون الموت هو الحلم الأكثر رعبًا ، لكن كن مطمئنًا أنه ليس فألًا عن وفاة أحد أفراد أسرتك بالفعل، بدلاً من ذلك، يعكس حلم الموت نهاية مجازية لشئ أو بداية لبعض جوانب الحياة.

وتقول الدكتورة كارمن: "الحلم بموتك يدل على أنك تمر بتطور ذاتي وتحول كبير: جزء منك" مات "لينجب شيئًا جديدًا.

يشير الحلم بوفاة أحد الأحباء ، مثل والدك أو أخيك أو ابنك ، إلى أن علاقتك بهذا الشخص تتطور.

الغش

الأحلام التي يخونك فيها الآخرون المهمون قد تكون مزعجة للغاية لدرجة أنك تستيقظ غاضبًا من شريكك - لكن الخبر السار هو أن الأحلام حول الخيانة الزوجية نادرًا ما تُترجم إلى مثل هذا في العالم الحقيقي، بدلاً من ذلك ، قد يشيرون إلى عدم الأمان داخل نفسك.

وتقول الخبيرة: إذا تعرضت للغش او الخيانة في حلم، فقد تشعر بالإهمال في علاقتك. قد يؤدي عدم الانتباه من الشريك أو الثقة به إلى تحفيز عقلك الباطن على اختلاق سيناريوهات تتضمن الخيانة الزوجية.

السقوط

من المحتمل أنك حلمت بهذا الحلم مرة أو مرتين أو كل ليلة، السقوط من أرض مرتفعة مثل مبنى أو جرف أو طائرة ليس حلمًا ممتعًا ولكن له معاني مختلفة في العالم المادي.

وتقول عالمة النفس: "الأحلام التي تسقط فيها تدل على فقدان السيطرة على ظروفك أو عدم الأمان بشأن مكانتك الحالية".