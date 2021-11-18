ساقية الصاوى تستقبل حفلى قنديل والفشنى غدًا

تقيم ساقية الصاوي غدًا الجمعة، حفل «كوميدي غنائي»، حيث تبدأ الحفل بالاستاند اب كوميدي علي قنديل، ويليه فقرة غنائية للمطرب وائل الفشني.

ويعد «علي قنديل» من فناني الاستاند أب كوميدي المميزين في مصر، حيث تمكن على مدار 10 سنوات من تقديم أكثر من 500 حفل في أكثر من 20 مدينة مصرية بالإضافة لحفلاته في البلاد العربية.

كان قنديل أول من حقق أرقاماً قياسية في مدة الحفل على مستوى الوطن العربي، حيث بلغت بلغت أطوالها 119 دقيقة، كما أسس أول مركز ثقافي لتعليم فن الاستاند أب كوميدي في مصر والوطن العربي.

كما تستقبل ساقية الصاوي صاحب الصوت العذب المطرب وائل الفشنى، بمسرح قاعة الحكمة فى السابعة والنصف مساءً.

ووائل الفشنى، حفيد الشيخ طه الفشنى رحمه الله، وتربى على صوته وفى منزله منذ أن كان صغيراً، درس وائل فى إيطاليا حيث بدأ الغناء منذ 20 عاماُ.