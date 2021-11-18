«التعليم» تلغي مأموريات المعلمين بالوزارة وتقرر عودتهم للعمل بالمدارس

طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات المركزية والإدارات العامة التابعة لديوان عام الوزارة بعدم مخاطبة المديريات التعليمية بأي تعليمات تخص المعلمين أو الموجهين أو تنظيم أي تدريبات، أو ورش عمل، أو اجتماعات، أو إعارات، أو منح دراسية أو تدريبية لهم إلا بعد العرض على الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين.

ووافق الوزير على إلغاء جميع المأموريات المفتوحة لجميع المعلمين بديوان عام الوزارة، وعودتهم إلى مقر عملهم الأصلي (المدرسة) كإحدى إجراءات من العجز في أعضاء هيئة التدريس، ويتم العمل بنظام مأمورية تجدد كل شهرين في الحالات القصوى، التي يحتاج العمل فيها لتخصصه وبعد العرض على نائب الوزير لشئون المعلمين.

كما وافق الوزير على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور رضا حجازي لإقرار المأمورية وبحث مدى احتياج العمل لتخصص المعلم القائم بالمأمورية، وكذا بحث أحوال المعلمين المنتدبين لديوان عام الوزارة والعرض على الأخير للموافقة في حالة التقدم بأي طلبات ندب جديدة.