الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يكافئ عمال النظافة لتفانيهم في العمل

محافظ قنا
محافظ قنا

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا صرف مكافأة مالية لعمال النظافة العاملين بشوارع وميادين مدينة قنا تحفيزًا لهم وتقديرًا لجهودهم في أعمال النظافة والتطهير ودورهم الرئيسي في إظهار شوارع المدينة بالمظهر اللائق خلال الفترة الماضية.


وقال محافظ قنا إن مستوى النظافة بالشوارع لاقى استحسان وإشادة جميع زوار المدينة من الخارج وكذلك قاطنو المدينة، مؤكدًا أن عمال النظافة جنود مجهولون ومنوط بهم تنظيف الشوارع، وتلك المهنة شاقة وتتطلب من العاملين الصبر والمجهود الكبير، ولفت إلى أن أبسط حقوقهم هو تقديرهم ماليًا ومعنويًا، وذلك من منطلق حرص المحافظة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

كما قدم الداودي شكره وتقديره لعمال النظافة على تفانيهم في العمل، مشيرًا إلى أن العامل هو من يبني الوطن ودوره من أهم الأدوار داخل المجتمع، معربًا عن تقديره لهم ولدورهم الرئيسي في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق، مؤكدًا أنهم الركيزة الأساسية في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة.

مالي دور فترة لون ودي عامل مكافاة عقاب

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