نائب محافظ قنا يترأس اجتماع إزالة التعديات على أملاك الدولة

ترأس حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بحضور اللواء ضياء رفعت مساعد مدير أمن قنا، والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية والري بقنا والأقصر، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير وحدة استرداد أراضي الدولة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة جهات الولاية، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق خطة عمل تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.

شدد "عمر"، على أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، وذلك تحت إشراف مباشر من محافظ قنا، موجهًا بضرورة أن تتكامل كافة الجهود مع بعضها، وأهمية التواصل المباشر والمستمر، والاعتماد على العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالاجتماعات التنسيقية ، مؤكدا أن محافظ قنا يتابع بنفسه هذا الملف بشكل يومي، ولن يسمح بأي تراخٍ أو تقصير في هذا الشأن، خاصة أنه يتعلق بحق الشعب والدولة.