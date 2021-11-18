الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مواطن يتبرع بمبنى لخدمة القطاع الصحي بالوسطى في بني سويف

اللقاء
اللقاء

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، لشكوى مواطن من قرية زاوية المصلوب يلتمس فيها سرعة إنهاء إجراءات استلام دور أرضى بمنزله تبرع به لدعم القطاع الصحي.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة ورئيس مدينة الوسطى باستلام الموقع والعمل على تجهيزه ليكون مقراً لائقاً بإدارة الوسطى الصحية

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يواصل عقده محافظ بني سويف لسماع شكاوى ومطالب المواطنين في مختلف الموضوعات وفى، حيث ناقش المحافظ مع المواطنين تفاصيل الشكاوى حيث تبرع المواطن بدور كامل من منزل يمتلكه مساحته 500م2 بغرض تحويل الخدمات الطبية إلى وحدة طب الأسرة بالقرية وأن المكان بعد معاينة اللجنة المختصة أفادت بعدم مطابقته للمعايير والاشتراطات اللازمة لتقديم خدمات الوحدة الصحية

وطلب المواطن بعد ذلك بدراسة إمكانية الاستفادة من الموقع في خدمة المنظومة الصحية لتحقيق أكبر استفادة ممكن لأهالي الواسطي حيث أنه قد تبرع بالمكان ويريد تحقيق المنفعة العامة لأهالي المركز

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على استغلال المكان ليكون مقراً دائماً لإدارة الوسطى الصحية، لدعم المنظومة الصحية لمركز ومدينة الواسطى خاصة وان المقر الحالي لا يتناسب والخدمة المقدمة عن طريق الإدارة التي تشرف على الخدمة الصحية بالمدينة وقرى المركز

حضر اللقاء الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الوسطى، ومها حميدة مدير عام خدمة المواطنين، ولمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة.

بني سويف وزارة الصحة اللقاء المفتوح خدمة المواطنين الدكتور محمد هاني غنيم الوحدة الصحية

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وائل لطفي

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