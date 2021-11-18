الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمي ومورافيتسكي يناقشان رفع معاناة العراقيين العالقين على الحدود البولندية

الكاظمي ومورافيتسكي
الكاظمي ومورافيتسكي

تلقّى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبولندا ومع الاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن الكاظمي أوضح خلال الاتصال أن الاتحاد الأوروبي شريك أساس للعراق، مؤكدًا حرص الحكومة على استثمار العلاقات التاريخية مع الاتحاد؛ من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البولندي عن دعم بولندا لجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار داخل العراق وعموم المنطقة.

وشهد الاتصال أيضًا، مناقشة السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية، وبالشّكل الذي يؤمّن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم.

ويسعى أكثر من 400 عراقي للعودة جوا إلى بلادهم من بيلاروسيا، الخميس، متخلين عن آمالهم في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من أسبوع من التوترات على الحدود الشرقية للاتحاد، حيث لا يزال مئات المهاجرين عالقين.

بالفعل، أقلعت، مساء الخميس، طائرة تقل مهاجرين من مطار مينسك في بيلاروسيا باتجاه العراق، غير أنه لم يعرف عدد الركاب على متنها.

ومن المتوقع أن تتوقف في محطتين، الأولى بمدينة أربيل في إقليم كردستان العراق والأخرى في العاصمة بغداد، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتدبرس.

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي ماتوش مورافيتسكي بولندا العراق

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