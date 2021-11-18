كشف لغز عملية سطو مسلح على سيارة سجائر في بلبيس

ألقى رجال مباحث مركز شرطة بلبيس القبض على مرتكبي واقعة الشروع في سرقة سيارة تابعة لإحدى الشركات بالشرقية، حيث تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (مندوب مبيعات بإحدى الشركات، ومشرف مبيعات بذات الشركة، سائق سيارة ملك وكيل بذات الشركة) بقيام 4 «مُلثمين» بالترجل من سيارة ملاكي وبحوزتهم أسلحة نارية أثناء توقفهم أمام أحد المحال بدائرة المركز، وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه صندوق السيارة وأحد إطاراتها وهروبهم دون الاستيلاء على شيء عقب مطاردة الأهالي لهم.

وتم إخطار اللواء عمرو رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، الذي كلف بتشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف غموض الواقعة.

توصلت التحريات التي أجريت بإشراف المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث مركز بلبيس إلى تحديد مرتكبي الواقعة (6) جميعهم مُقيمين ببندر بلبيس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بأنه نظراً لامتلاكه محلين لبيع السجائر وعلمه بخط سير مندوبي الشركة عقد العزم على ارتكاب الواقعة وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع باقي المتهمين وأعدوا أسلحة نارية وسيارات لتنفيذ مخططهم.

كما أضاف المتهم المذكور بقيامه بتاريخ الواقعة وباقي المتهمين بالتوجه إلى محل البقالة المُشار إليه مستقلين سيارة ملاكي، وبحوزتهم أسلحة نارية وعقب مشاهدتهم للمجني عليهم أطلقوا عدة أعيرة نارية تجاه السيارة النقل وحاول المتهم الخامس فتح بابها إلا أن الأهالي قاموا بمطاردتهم فلم يتمكنوا من سرقة أية متعلقات وقاموا بالهرب بمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدوها.

تم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية - بندقية خرطوش - مسدس – طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة المستخدمين في ارتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.