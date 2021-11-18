حمدي قوطة: تطوير المؤسسة الإعلامية للوفد يسهم في أداء دورها الوطني

قال المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد ونائب رئيس مجلس الإدارة في جريدة الوفد، إنه منذ تكليفه بلجنة متابعة مؤسسة الوفد الصحفية في عام ٢٠١٩ بعد قرار تشكيل مجلس الإدارة وتم رصد ومتابعة عدة ملفات أهمها ملف تعظيم موارد ودراسة ميزانية الجريدة في كافة المناحي.

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ لتجديدات مؤسسة الوفد الإعلامية، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

وأشار قوطة إلى أن بعد دراسة الخسائر التي وصلت إليها المؤسسة كانت هناك دراسات لتحقيق وتدفق الأرباح وضبط الوضع الإعلامي وهو ما حدث خلال الفترة الماضية ووضع ضوابط للوضع المالى وحل المشكلات وتفادي الخسائر من خلال حل مشكلات التوزيع والإعلانات وسداد المديونيات القديمة لصالح التأمينات والأهرام.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد إلى أنه تم التعامل مع أزمة المعاشات بخطط وصرف مستحقاتهم، وحل أزمة بعض العاملين في الصحيفة الذين يطالبون بمستحقاتهم.

ولفت قوطة إلى أن البوابة الإلكترونية تعمل بانتظام بنسبة ١٠٠٪ وتحقق عائد وهي المستقبل ونحن نقوم بتطويرها وتحديثها بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة عبر التطبيقات الجديدة كراديو وقنوات إعلامية عبر فيسبوك ويوتيوب وتويتر وانستجرام وغيرها، لنطلقها مواكبة مع التطورات الحديثة الحاصلة في المجال الإعلامي.

وأوضح أنه كان هناك قرارا بتعيين ١٢١ صحفيا ولم يؤثر ذلك على الأمور المادية ولكن تم رفع الرواتب الصحفيين خاصة بعد خروج عدد كبير إلى سن المعاش، بالإضافة إلى تقنين الأوضاع في المؤسسة الإعلامية بما يسهم في آداء دورها الوطني.

وافتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، تجديدات مؤسسة الوفد الإعلامية بحضور فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد وعدد من أعضاء الهيئة العليا والهيئتين البرلمانيتين لمجلسي الشيوخ والنواب وقيادات وأعضاء الحزب.