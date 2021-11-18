الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع شخصين داخل حفرة للتنقيب عن الآثار بالمطرية

حفرة للتنقيب عن
حفرة للتنقيب عن الآثار بالمطرية

تباشر نيابة المطرية اليوم الخميس، التحقيق حول مصرع شخصين إثر انهيار أعمال حفر أثناء تنقيبهم عن الآثار بدائرة القسم، كما أمرت بعرض جثتي الضحايا على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، والاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة، وسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 

وكان لقي شخصان مصرعهما أثناء انهيار حفرة عليهم بسبب تنقيبهم عن الآثار بمنطقة المطرية وتم انتشال جثتيهما.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من شرطة النجدة بانهيار حفرة ووجود متوفين داخل منزل، وبالانتقال تم العثور على حفرة عميقة.

وكشفت التحريات أن المتوفين كانا ينقبان عن الآثار داخل المنزل، وأثناء التنقيب انهارت عليهما الحفرة ولقي مصرعهما على الفور، وتمكنت القوات من انتشال الجثتين وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

المطرية مصرع شخصين الاثار الضحايا الطب الشرعي تنقيب

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