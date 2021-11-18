«سكرك موترك» تواصل فحص مواطني الأقصر وتكتشف إصابة طفل خلال يومها الخامس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استمرار فعاليات مبادرة “سكرك موترك.. فى إيدك تسيطر” لليوم الخامس على التوالي، والتى تستهدف إجراء الفحص المجاني لنسبة السكر فى الدم للمواطنين بمحافظة الأقصر.

وأوضحت الهيئة أنه تم اكتشاف اليوم حالة طفل نسبة السكر لديه 442 ضمن المفحوصين بمركز طب أسرة منشأة العماري، وعلى الفور قام الفريق المشرف على المبادرة بتحويل الطفل إلى طوارئ مركز طب أسرة منشأة العماري للفحص مع الطبيب المختص ومتابعة حالته الصحية.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية جميع المواطنين بمحافظة الأقصر للمشاركة فى المبادرة والاطمئنان على نسبة السكر فى الدم، لافتة إلى أن فعاليات المبادرة مستمرة بوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية حتى نهاية شهر نوفمبر 2021.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية العالم، قد أعلنت عن المشاركة في الإحتفال باليوم العالمي لمرض السكري، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية، في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث تطلق الهيئة فعاليات حملتها لهذا العام تحت شعار “سكرك موترك.. في إيدك تسيطر”، وتستهدف منها الفحص الطبي لكافة المواطنين من مرضى السكري، وذلك اكافة الفئات العمرية بمحافظة الأقصر.

وأشار بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، تستمر فعاليات مبادرة الهيئة لمرضى السكري «سكرك موترك .. في إيدك تسيطر» والتي انطلقت اليوم بمحافظة الأقصر، حتى 30 نوفمبر من العام الجاري، وذلك بهدف الكشف الطبي الدوري عن مرض السكري أو أحد مضاعفاته، علاوة على تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية من خلال منشورات توعوية يتم توزيعها على المواطنين، تشرح كيفية تجنب مضاعفات مرض السكري، وآليات التعايش مع مرض السكري بأمان، وأهمية اتباع نمط حياة صحي في تفادي أي من مضاعفاته، وعدد من النصائح العلاجية حسب أحدث التوصيات العالمية.

فيما استكمل البيان، تبدأ حملة الكشف على المواطنين بعدد من الأماكن الثابتة بالمستشفيات ووحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، إضافة إلى عدد من العيادات المتنقلة التي من المقرر أن تغطي كافة مناحي وقرى محافظة الأقصر، وبدأت اليوم وتستمر حتى الغد بـ"الممشى السياحي أمام عبّارة الأهالي" ومن المقرر أن تنتقل إلى الساحات الدينية والكنائس والأديرة، علاوة على مقرات العمل المختلفة بالدواوين الحكومية المختلفة بالمحافظة والأماكن الأكثر ارتيادًا، وذلك للكشف على أكبر عدد من المواطنين من أهالي جنوب الصعيد.

وأوضح البيان، أن تمركزات العيادات المتنقلة بمحافظة الأقصر والتي تبدأ اليوم ، تشمل السجل المدني بالمحافظة، محطة السكة الحديد، ساحة الشيخ مرتضى، إضافة إلى دير مارجرجس، وتدعو الهيئة كافة مواطني محافظة الأقصر من أصحاب مرض السكري للمشاركة بحملة "سكرك موترك.. في إيدك تسيطر"، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لمرضى السكري، وكذلك الكشف عن وجود أي مضاعفات ناتجة عنه سواء بالكلى أو بالنظر أو تنميل بالأطراف، إضافة إلى قياس العلامات الحيوية و التعرف على معدل ضغط الدم، وذلك ضمن فعاليات المبادرة بالمحافظة.

فيما تشمل الأماكن الثابتة المقرر أن تشملها مبادرة "سكرك موترك ..في إيدك تسيطر"، 24 منشأة صحية منها 4 مستشفيات وهم (طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، حورس التخصصي)، إضافة إلى 20 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة تشمل (منشأة العماري، الزناقطة، البغدادي، طيبة، آل عثمان، الأقالتة، البعيرات، أرمنت، حاجز الرزيقات، الرزيقات بحري، الطود، أبو دغار، العديسات قبلي، الشغب، إسنا، الدير، القرنة، النمسا، القرية، أصفون).

وتابع البيان: من المقرر خلال الحملة أن يتم التعامل الفوري مع كافة الحالات التي يتم الكشف عليها من خلال العيادات المتنقلة، وفي حال وجود حالات تعاني من مضاعفات شديدة، سيتم تحويلها إلى أي من المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والبالغ عددها 52 منشأة صحية منهم 47 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة، علاوة على 5 مستشفيات، تغطي كافة مناطق محافظة الأقصر، وذلك لاتخاذ اللازم طبيًا معها.