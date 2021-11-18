لضمان نجاح مشروعك الخاص.. 6 فوائد للتعامل مع مدير استثمار

تتضمن معظم الاستثمارات فترة انتظار قبل أن تجني ثمارها وتحصد الربح، لكن عليك الحذر! فيمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة للأموال التي تم استثمارها لتحقيق مكاسب مستقبلية، إلى خسائر، بغض النظر عن التوقعات الأصلية، لذلك لابد من الاستعانة بمدير استثمار.

فوائد العمل مع مديري الاستثمار

إدارة الاستثمار هي عملية التعامل مع الأصول المالية والاستثمارات لتحقيق أرباح أو تنمية للثروة، وتتضمن العملية وضع استراتيجيات لاكتساب محتويات بعينها، ويمكن توفير خدمات أخرى بناءً على طلب العميل، بما في ذلك الخدمات المصرفية والضريبية والميزانية والرسوم، وتعرف هذه الخدمات أحيانًا باسم إدارة المحافظ أو إدارة الثروات، فيما يلي بعض الفوائد التي ستحصل عليها من مدير الاستثمار المناسب.

التخفيف من مخاطر الخسارة وفقًا لموقع “scoopempire” يستخدم مديرو الاستثمار خبراتهم وأدواتهم للتنبؤ بأي تغييرات مفاجئة في للسوق، فيمكن لخبراء الاستثمار التنبؤ بالسوق إلى باستخدام التحليل الماهر للسوق وأدوات البحث، باستخدام هذه المعلومات، يمكنهم مساعدتك في التخفيف من الخسائر والمخاطر مع زيادة الأرباح في نفس الوقت.

الحصول والحفاظ على معدل عوائد معقول

شركات الاستثمار لديها سنوات من الخبرة في إدارة المحافظ الاستثمارية، تزودهم هذه التجربة بالمعرفة اللازمة لاكتساب مصادر دخل جديدة والحفاظ على مصادر الدخل القديمة، كما يمكن لخبراء الاستثمار أيضًا تقديم المشورة لك بشأن الاستثمارات التي تحتاج إلى سحبها قبل تكبد الخسائر.

زيادة السيولة

تظل شركات إدارة الاستثمار على اطلاع دائم بالتداول اليومي، مما يضمن أن رصيدك في حالة مثالية. إنهم يدركون باستمرار قيمة رصيدك ويمكنهم تحويله إلى نقد بناءً على طلبك. من المعروف أيضًا أن إدارة الاستثمار تقرض أموال العملاء مقابل استثماراتهم، إذا وجدت نفسك في أي وقت من الأوقات تحتاج إلى نقود، فسيساعدك مدير الاستثمار في الحصول على بعض النقود.

تخصيص استثماراتك لأهدافك

يعرف مديرو الاستثمار أهدافك وغاياتك ويمكنهم مساعدتك في صياغة استراتيجيات فعالة لتحقيقها. يمكنهم أيضًا تقديم المشورة بشأن أفضل مجالات الاستثمار التي تناسب تفضيلاتك، فيبحث بعض المستثمرين عن استثمارات ذات مخاطر عالية وعوائد عالية، بينما يتطلع البعض الآخر إلى الاستثمار من أجل عوائد منخفضة ومنخفضة المخاطر، وبالنسبة لهذه الأهداف وأي نوع آخر من الأهداف، يمكن لمديري الاستثمار اكتشاف طريقة لزيادة فرصك في الوصول إلى أهدافك بأقل قدر من الخسارة والمخاطر والتحديات.

إنشاء استراتيجيات توزيع الأصول

يشير تخصيص الأصول إلى استراتيجية الاستثمار حيث يقسم المستثمرون محافظهم الاستثمارية بين فئات الأصول المختلفة لتقليل المخاطر. يتطلب الأمر عين خبير مدير استثمار لتطوير استراتيجية توزيع الأصول المثالية.

الخدمات الأخرى المعروضة

يمكن لمديري الاستثمار أيضًا إدارة جوانب مختلفة من حياتك المالية قد تؤثر على استثماراتك، بما في ذلك الخدمات والواجبات الضريبية، فيوفر لك توحيد شؤونك المالية الوقت والمال ويضيف قدراً من السرية، لأن شركة واحدة فقط هي التي ستتعامل مع الأمور المالية الخاصة بك.