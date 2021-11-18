مينا نصر: «سمو الملك» صلاة تعظيم لله يتبناها «مار إفرام»

يحتضن مسرح كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية، العرض الفني الأحدث، لفريق التسبيح "كورال مار إفرام السرياني"، وهو أحد الفرق الكبرى التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والخارج من رحم كنيسة السيدة العذراء مريم بحي القصيرين التابع لإيبارشية كنائس شرق السكة الحديد.

مينا نصر، قائد الكورال، قال لـ"الدستور"، إنه من المُقرر أن يفتتح الفريق أحد مواليده الفنية، وهو ألبوم "سمو الملك"، ليخرج بذلك الفريق عن خط كان قد تبناه في الألبومات السابقة حول استجابة الله لصلوات المؤمنين، ليتبنى طريقة جديدة في التسبيح هذا العام، وهي تعظيم الله وهي أولى طرق الصلاة الارتجالية، حيث تُعلم الكنيسة أبناءها أن تعظيم الله يأتي أولًا على الشفاة المُصلية، ثم الشكر، ثم الطلبات.

وأشار نصر إلى أن الحفل المُقرر أن يُخرج البث الحي له، يوم الأحد المُقبل، المُخرج جوزيف نبيل، بدأ التحضير له عامًا كاملًا وتحديدًا في أكتوبر 2020، مؤكدًا أن الفريق قضى وقت طويلًا في تسجيل الإثنى عشر ترنيمة التي سيشهدها العرض بجوار ترانيم أخرى للفريق، سُجلت في استديو كليك ساوند استديو، ليبدع مُهندس الصوت بيشوي مجدي، في إخراجه بتلك الصورة الفنية والخدمية.

سمو الملك، هو الألبوم الخامس للكورال الذي قدم 4 ذبائح تسبيح مُسبقًا، وذبيحة التسبيح هو المصطلح الذي يُطلقه المرنمين على خدماتهم المُسجلة صوتيًا، وجاءت الالبومات السابقة هي كنيسة زمان، أنا مطمن، هيستجيب، ساكن فى علاه.

بينما يحتوي الألبوم الأحدث للفريق على 12 ترنيمة وهي سمو الملك، يستجيب الرب ليك، أنا أشكرك، حاسس بيك، اخدت الحب من حبه، وليه هنخاف، وقت الرجوع تعفى، رجانا فيك، هيكون للخير، إله التفاصيل، تحت القبة، سند ليا.

يؤدي الترانيم عدد من صولوهات الفريق وهم يوستينا ظريف، ماجد جميل، ماريا نظمي، وليد وهيب، ماريان شنودة، مريم رؤوف، مريم يوسف.

وكان قد اشترك في كتابة الـ12 ترنيمة عدد من الشعراء والملحنين والموسيقيين، فكتبها الشعراء القمص أثناسيوس وجيه، مارى تامر، مينا مجدى، مينا عاطف، مينا كامل، ايزيس سيدهم.

ولحنها مارفى صموئيل، سامح نبيل، الدكتور بهجت عدلى، ماريا نظمى، مينا حليم، مريم حلمى، سناء أسعد، ليوزعها موسيقيًا بولس جرجس، بيتر فرح، مينا ميلاد، بيشوى نيروز، رومانى ميشيل.

كما شارك بعزف الآلات الموسيقية مجموعة من الموسيقيين هم العازفين جون سامى عازف الناي، وعازفي التشيللو إيهاب سمير، وجان بشرى، وعازفي الجيتار إبرام ممدوح و باسم سعيد، وعازف القانون راجى كمال، وعازف الكلارينيت بولس جرجس.

كما قدم “نصر” الشكر لمسرح الأنبا رويس، وإدارته بقيادة تاسوني ميرفت صليب، مؤكدًا أن مسرح الانبا رويس هو الأمر الذي يلجأ إليه ويحتوي ويستوعب كافة طاقات الكنيسة ومواهبهم، مُشيرصا إلى أنه لا يمكن إغفال دور المونتير ممدوح حسني وكيرلس بشرى، ومصمم البوسترات ميللر عزت، الذين يبذلون مجهودًا كبيرًا في الخدمة.

واختتم "نصر" تصريحاته قائلا: "كل اسم ذكر وأكثر منهم يبذلون جهدًا ليس تطوعيًا كما يظن البعض، بل يحصلون على أجرة، ولكن أجرتهم ليست مادية، فأجرة كل خادم هي ان يقدم نفسه ذبيحة لله، مما قد يجعله في طابور الملتمسين العفو عن خطاياهم ونوال الميراث الأبدي وملكوت السموات، كما أنه لا يوجد أسعد من لحظة أن يعرف الخادم أن ترنيمة شارك بها يستخدمها المؤمنين فص مخادعهم للصلاة إلى الله، فذلك هو الثمر الوحيد المرجو، أن تُستخدم تلك الترانيم كوسيلة يتحدث من خلالها المؤمنين إلى الله، مؤكدًا أن ذلك هو ما كلفهم الله به.