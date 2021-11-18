الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وفود إفريقية وأوروبية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع للطريقة الشيخية

أفارقة وأوربيون يشاركون
أفارقة وأوربيون يشاركون فى فعاليات ملتقى الشيخية بالجزائر

كشفت فعاليات الملتقى الدولى الرابع للطريقة الشيخية بالجزائر فى يومه الأول والثانى عن مشاركة وفود إفريقية وأوروبية، حيث يمثلون عدد من الزوايا والطرق الصوفية فى بلدانهم، وتنحدر هذه الوفود من دول عدة مثل "السنغال ونيجيريا والصومال وبريطانيا والبرازيل وتركيا وألمانيا" وغيرها من الدول الإفريقية، واعتادت الطريقة الشيخية بالجزائر على توجيه الدعوة لجميع الطرق والزوايا الصوفية حول العالم للمشاركة فى هذه الفعاليات التى تنظم كل عام. 

وقال حمزة آل سيد الشيخ مدير الملتقيات الدولية للطريقة الشيخية، إن مشاركة الوفود الإفريقية والأوروبية فى الملتقيات الخاصة بالطريقة الشيخية أمر معتاد، فالطريقة الشيخية ترحب بجميع الضيوف من مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الأمر من الطقوس المتبعة لدى الطريقة الشيخية فجميع أهل الزوايا أخوة وأحباب ولايمكن أن ينظم ملتقى دولى مثل هذا الملتقى دون أن يتم توجيه الدعوة لشيوخ وعلماء الزوايا من مختلف دول العالم . 

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وفود إفريقية وأوروبية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع

وتابع "الشيخ" فى تصريحات له: أن السر فى مشاركة الأفريقى والأوروبى فى هذا المنتدى الدولى هو حديث النبى صلى الله عليه وسلم، الذى قال فيه "لا فرق لعربى على أعجمى" إلا بالتقوى فالجميع أخوة متحابين لايمكن التفريق بينهم مهما حدث، فنحن جميعا أخوة نعبد الله سبحانه وتعالى دون أى تكبر أو تجبر . 

وتعد الطريقة الشيخية من الزوايا الصوفية التى شهدت أنتشاراً ملحوظاً داخل وخارج الجزائر، خلال الفترة الأخيرة حيث يوجد فرعها الرئيسة بالم

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وفود إفريقية وأوروبية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع

ملكة المغربية، ويترأسها الشيخ حمزة البوشيخيى الذى يعد من أكبر شيوخ الزوايا الصوفية فى العالم إلا أن الطريقة فى الجزائر لها شيوخها ومقدميها المسئولين عنها، وتسعى الطريقة لنشر منهجها الصوفى المعتدل عبر المتلقيات العلمية والدينية التى تنظمها. 

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وفود إفريقية وأوروبية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع

الجدير بالذكر، أن الوفد العديد من العلماء فى مجال الدعوة الإسلامية والتصوف، فى مقدمتهم الدكتور محمد عجان الحديد رئيس الوفد الدولي والأمين العام لأكاديمية علماء الصوفية بتركيا ، والدكتور مسعود رضا رئيس الأكاديمية العالمية ببريطانيا ، والدكتور محمود الحوت العلامة السوري البارز، والدكتور رياض بازو شيخ علماء لبنان، والدكتور مرتضى بوسو ممثل الطريقة المريدية بالسنغال ، والدكتور أحمد الأزهرى من مصر، الشيخ الدكتور محمد سيد عمر باعلوي من دولة الصومال،إضافة إلى عدد آخر من العلماء والشيوخ.

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وفود إفريقية وأوروبية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع

وأعلنت "الطريقة الشيخية" بالجزائر،عن تنظيم فعاليات الملتقى الصوفي الرابع للطريقة الشيخية وأعلامها بالجزائر وإفريقيا وأوروبا، بحضور عدد كبير من رجال التصوف الإسلامى حول العالم، ويقام الملتقى بزاوية الشيخ سيدي الحاج أحمد بن بحوص بمتليلى الشعانبة ولاية غرداية.

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وفود إفريقية وأوروبية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع

ويقام الملتقى من 16 وحتى 18 نوفمبر الجارى، برعاية الرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وتنظم الفعاليات بجامعة غرداية والزاوية الشيخية، بمناسبة الذكرى الـ23 لوفاة سيدي الحاج أحمد بن بحوص بمتليلي بالجزائر، وكذلك بمناسبة ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة.

وفود إفريقية وأوروبية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع
وفود إفريقية وأوروبية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع
وفود إفريقية وأوروبية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع
وفود إفريقية وأوروبية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع
افارقة أوروبيون يشاركون فعاليات الملتقى الدولى الرابع الشيخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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