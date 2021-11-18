زيارة وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجامعة المنصورة

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة فى إطار استعداد الجامعة للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحضور كل من الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أسامة موسى أمين عام الجامعة، عمداء كليات الجامعة المعتمدة، الدكتورة سهام جاد الحق مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، مديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة، فريق إعداد الدراسة الذاتية للجامعة.

يضم وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد : الدكتورة ثناء راضى نائب رئيس الهيئة للتعليم الجامعى، الدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة للتعليم قبل الجامعى، الدكتور أسامة صالح مدير إدارة الاعتماد بالهيئة، الدكتور عطية السيد مدير إدارة التدريب بالهيئة، الدكتور أحمد عبد الشكور مساعد رئيس الهيئة للاتصال السياسي.

وتم عقد لقاء من قبل وفد الهيئة مع عمداء الكليات ومديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة، وفريق إعداد الدراسة الذاتية للجامعة.

وتم خلال اللقاء عرض فيديو تعريفي عن تاريخ جامعة المنصورة وكلياتها ومراكزها الطبية المتخصصة تزامنًا مع احتفال الجامعة باليوبيل الذهبي بمرور 50 عامًا على إنشاء الجامعة.

وأثنى الدكتور أشرف عبد الباسط على جهد القائمين على الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتحسين التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وعلى دعمهم لجامعات مصر وخاصة جامعة المنصورة في للارتقاء بجودة التعليم.

وأشاد بجهود القائمين على مركز ضمان الجودة بجامعة المنصورة وحدات ضمان الجامعة بالكليات مما ساهم في حصول 10 كليات بالجامعة على الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

يوهانسن عيد

وأعربت الدكتورة يوهانسن عيد، عن سعادتها بزيارة جامعة المنصورة ذات التاريخ العريق تزامنًا مع تدشين اليوبيل الذهبي لها.

وقدمت عرضًا تقديميًا أشارت فيه إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إنشاؤها وفقًا للقرار رقم 62 لعام 2006م ولائحته التنفيذية عام 2007م كهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء وبدأت زياراتها للاعتماد عام 2009م.

وأضافت أن الهيئة تهدف إلى نشر الوعى بمعايير جودة التعليم واعتماد مؤسسات التعليم وفقًا لمعايير توافق المعايير الدولية، وذكرت أن مراحل الاعتماد تبدأ بتقدم المؤسسة التعليمية للحصول على الاعتماد ثم تفحص الهيئة مدى استيفائها لشروط الاعتماد من خلال المستندات التي تم رفعها من قبل المؤسسة، ثم يتم عقد زيارة مراجعة افتراضية تليها زيارة مراجعة ميدانية للمؤسسة التعليمية ثم إصدار تقرير مراجعة وأخيرا اتخاذ قرار في مجلس إدارة الهيئة بمنح المؤسسة التعليمية الاعتماد من عدمه.

يوهانسن عيد

ونوهت الدكتورة يوهانسن عيد، بأن اعتماد الجامعات يكون بشرط اعتماد 60% من كلياتها، واستعرضت معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي الصادرة عام 2017 والمتمثلة فى معايير رئيسية يجب توافرها تتضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة ومدى تفردها فى خدماتها، الجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بها، الموارد المالية والتكنولوچية به، دورها فى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، طرق التعليم والبحث العلمى بها، جودة الخريجين.

وتم عقد جلسة مفتوحة أجاب فيها وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن تساؤلات الحضور بخصوص استيفاء ملف تقدم الجامعة للاعتماد من الهيئة وضوابط رفع ملفات الجودة بكليات الجامعة على الموقع الإلكتروني للهيئة.