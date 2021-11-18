«إعلام القاهرة» تناقش أول رسالة دكتوراه عن حملة «أنت أقوى من المخدرات»

ناقشت كلية الإعلام جامعة القاهرة أول رسالة دكتوراه عن الحملات التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى "أنت أقوى من المخدرات" وكيفية استثمار الصندوق الشخصيات المؤثرة في توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات مثل اللاعب الدولي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعضو لجنة المناقشة.

واستعرضت رسالة الدكتوراه للباحثة "هند محمد حسين" أهداف الحملات التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "أنت أقوى من المخدرات"، وتأثيرها على الجمهور المستهدف خاصة الشباب لتوعيتهم بأضرار تعاطى المخدرات فى حضور اللجنة والممثلة فى الدكتورة منى الحديدي أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة المشرف على المناقشة، والدكتورة وسام نصر وكيل كلية الاعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق أعضاء لجنة المناقشة، وأشارت الدراسة إلى تحليل مضمون الحملات التوعية التي أنتجها صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بمخاطر المخدرات خلال الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2020، حيث حققت الحملات نجاحات كبيرة في التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، ويتم تنفيذها بأساليب علمية لتحقيق أهدافها، مما أدى الى زيادة معدلات الإقبال على الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان.

كما أشارت نتائج الدراسة الى أن حملات الصندوق تتم في إطار علمي يستند على البحوث الميدانية ومؤشرات الاتصالات الواردة للخط الساخن ويحرص الصندوق على مخاطبة قطاعات عريضة من الجمهور "المراهقين والشباب والأسرة"، وأن الصندوق يمتلك من المقومات ما تمكنه فى المهام المنوط بها في مجال الوقاية والعلاج حيث يتم العمل بشكل متكامل وبالتنسيق مع الجهات المعنية لخفض الطلب على المخدرات، كما حرصت الحملات على دعم ومساندة مرضى الإدمان وحثهم على العلاج مع الحفاظ على الخصوصية والتأكيد على مجانية الخدمة‪ ‬، وأن 81% من عينة الدراسة شاهدوا الحملة، كما تم وصفها بالحملة الابتكارية، وأن أكثر من 60% يرون أن الحملة تبث رسائل توعوية، وأن 50% شاهد الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي و36% من خلال القنوات التليفزيونية، كما أشارت النتائج إلى ارتفاع وعى الجمهور بالأبعاد المعرفية لقضية المخدرات وخطورة تجربة التعاطي من خلال الحملات التوعوية التي ينفذها الصندوق، حيث أكد المبحوثون رفضهم لعدد من المفاهيم الخاطئة عن تعاطى المواد المخدرة، كما أكدت غالبية عينة الدارسة بأن الاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 لطلب العلاج والمشورة يدعم الاتجاه الرافض لسلوك التعاطي.

وأوصت نتائج دراسة رسالة الدكتوراه بضرورة بث حملة "أنت أقوى من المخدرات" على مدار العام وليس على فترات متباعدة، وأن تخصص الدولة لها بثًا مجانيًا في القنوات التليفزيونية، لاستمرار توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، مع وضع رسائل هذه الحملات ضمن خطوط إنتاج الأعمال الدرامية كذلك العمل على إطلاق حملات مماثلة للتوعية بأضرار التدخين.