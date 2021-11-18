الخميس 18 نوفمبر 2021
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ممثلو الكنائس الشرقية الكاثوليكية يلتقون حول سينودس الأساقفة 2023

ممثلو الكنائس الشرقية
ممثلو الكنائس الشرقية الكاثوليكية حول سينودس الأساقفة 2023،

اجتمع  ممثلو الكنائس الشرقية الكاثوليكية حول سينودس الأساقفة 2023، "من أجل كنيسة سينودسية الشركة، المشاركة، والرسالة"، حيث تم اللقاء تحت رعاية الكاردينال ماريو جريتش، أمين سر سينودس الأساقفة، بمشاركة نيافة الأنبا باخوم، ممثل الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

دار اللقاء حول ما تم من فعاليات حتى الآن للسينودس في كل الكنائس الشرقية الكاثوليكية، وهدف الكنيسة من هذا السينودس، وهو إعادة اكتشاف البعد الأفقي للكنيسة، وأهمية الاستماع للروح القدس، الذي يتكلم اليوم للكنائس، من أجل كنيسة سينودسية، ملأها الشركة، والمشاركة، والرسالة.

هذا و ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظمت كنيسة القديسة تريزا بالحواصلية، بقيادة الأب أنجليوس منير، راعي الكنيسة مؤتمرًا للأسر بالكنيسة، يومي السادس عشر، والسابع عشر من الشهر الجاري.

وقام بفقرة الترانيم كل من ميلر مجدي، وماجدة فرج الله، كما قام بإلقاء الموضوعات خدام مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية.

كما ذكرت صفحة كاريتاس- مصر، أنه في إطار الاهتمام "باليوم العالمي للطفل"، وأهمية قضية مناهضة زواج الأطفال، ومناهضة العنف ضد المرأة، نظمت جمعية "كاريتاس- مصر"، ممثلة في مكتب أسيوط، لقاء مع طالبات مدرسة المرحلة الإعدادية بأبوتيج بأسيوط، وذلك بالتعاون مع فريق "حماية جيل"، لتوعية الفتيات بأضرار الزواج المبكر.

وتم عرض أهداف اللقاء من خلال تقديم مجموعة من الألعاب الترفيهية، العروض المسرحية الصغيرة، وسائل الإيضاح، بالإضافة إلى بعض الأغاني، والمسرح التفاعلي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة كدواني، مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والسيد أحمد، المحاسب بالمجلس، حيث أشادت الدكتورة مروة كدواني بدور المجلس، وبدور الخط الساخن "15115" في تلقي الشكاوى الخاصة بالمرأة.

ممثلو الكنائس الشرقية الكاثوليكية الكنيسة القبطية الـ سينودس الأساقفة

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