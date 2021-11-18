مطار مينسك: طائرة تقل مهاجرين عراقيين تقلع باتجاه العراق

أعلن مطار مينسك، الخميس، أن طائرة تقل مهاجرين عراقيين تقلع باتجاه العراق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت وزارة النقل العراقية عن توجه إحدى طائراتها الخميس، إلى مطار مينسك عاصمة بيلاروسيا، لنقل المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

ومن المقرر أن ينقل اليوم من منسك إلى إربيل ثم بغداد 430 مهاجرا عراقيا.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أكد أمس، ارتفاع عدد العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا.

أضاف أن الخارجية العراقية تنسق مع الجهات الوطنية في بيلاروسيا لإنجاح رحلة الإجلاء لجميع الراغبين، مما قد يرفع عدد الذين سيتم إجلاؤهم.

وأعلنت بيلاروسيا الخميس، عن وجود نحو 7000 مهاجر بأراضيها، لافتة إلى أن حوالي ألفي منهم موجودون في معسكر على الحدود مع بولندا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت متحدثة باسم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بيلاروسيا تفي بوعودها بشأن حل أزمة الهجرة الجارية على الحدود مع بولندا.

وأوضحت المتحدثة أن الرئيس لوكاشينكو أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "إنشاء ممر إنساني واستقبال ألفي لاجئ في المخيم".

وأضاف أن مينسك ستبذل من جانبها الجهود حتى يتمكن ما تبقى من 5000 مهاجر من العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ولفتت المتحدثة "كما ترون حتى اليوم نفي بالتزاماتنا! نعم، للأسف، فقط حوالي 400 لاجئ وافقوا على العودة إلى وطنهم، وهناك 374 راكبًا على متن الطائرة التي غادرت (من بيلاروسيا إلى العراق"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي "لا ينفذ" الاتفاقات لحل أزمة الهجرة.