افتتاح ملتقى توظيف خريجي الجامعة المصرية الصينية

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افتتح الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق أول ملتقى توظيف لخريجي الجامعة، يرافقه نقيب التجاريين بالقاهرة الدكتور حافظ الغندور، والدكتور حاتم قابيل أمين عام النقابة، بمشاركة 25 شركة مصرية وعالمية ومؤسسات مالية ومصرفية، حيث تم توفير ما يقرب من 500 فرصة عمل لخريجي كليات الجامعة وفرص تدريب مميزة للطلاب في المجالات الطبية والهندسية وإدارة الأعمال وغيرها.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية أن الدكتور حافظ الغندور نقيب التجاريين بالقاهرة قام بتخصيص منفذ داخل الجامعة لإصدار عضويات للنقابة لخريجي كلية الاقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة بمناسبة تخريج أول دفعة بحضور المستشار أمير السعيد أمين عام الجامعة، والدكتور أشرف حلمي عميد كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، والدكتورة أميرة عمر رئيس قسم إدارة الأعمال الدولية بالكلية ومنظمة المؤتمر.

وأكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية أن ملتقى التوظيف يأتي في إطار توجه الجامعة لدعم توجهات وسياسات الدولة بضرورة الاهتمام بالخريجين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في ايجاد فرص عمل مناسبة وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

وأشار الشيحي إلى أهمية الملتقى التوظيفي الأول بالجامعة المصرية الصينية في مد جسور التواصل بين الخريجين وبين الشركات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على المهارات المطلوبة واللازمة لسوق العمل، موضحًا أنه تمت دعوة حاضنة الأعمال للمشاركة في هذا اليوم لتقديم الدعم لطلاب الجامعة وخريجيها والمساهمة في تنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم الريادية إيمانًا من الجامعة بأهمية دور ريادة الأعمال في دعم مشروعات وأفكار الشباب.

من جانبه، قال المستشار أمير السعيد أمين عام الجامعة إن الجامعة المصرية الصينية تسعى بمشاركتها ورعايتها للملتقى لربط الجانب الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل وتنظيم الفعاليات التي تحقق هذا الهدف الذى يجعل الطلاب والخريجين على وعى تام بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

بدوره، عبر الدكتور حافظ الغندور نقيب التجاريين بالقاهرة عن سعادته بحضوره أول ملتقى توظيف للجامعة المصرية الصينية، مؤكدًا أنه فخور بالنماذج الواعدة من خريجي الجامعة، وأنهم يملكون القدرة على الإبداع وتلبية احتياجات سوق العمل.

وتابع قائلًا: إن فرص العمل عديدة في مصر ولكن تحتاج إلى التميز والإبداع، وهذا الملتقى دليل على اهتمام الجامعة بخريجيها لإلحاقهم بالشركات العالمية، وأنها ليست مكانًا أكاديميًا لتلقي العلوم المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم توفير مكان بالجامعة يتبع النقابة لتلقي الاشتراكات الخاصة وتوفير الكارنيهات في نفس اليوم.

وفي ختام الملتقى قدم الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق درع الجامعة للدكتور حافظ الغندور نقيب التجاريين بالقاهرة، تقديرًا لدوره والمساهمات التى يقدمها من خلال عمله نقيبًا للتجاريين بالقاهرة.