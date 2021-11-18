أطلقت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف المصري بالتحرير وذلك بمناسبة الذكرى الـ ١١٩ على تأسيس المتحف، وذلك للتسهيل على راغبي الاستمتاع بالآثار المصرية من خلال هذا الرابط

https://www.egyptianmuseumcairo.comegyptian-museum-cairo

تابع الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير



يقدم الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير للمهتمين بالآثار المصرية والفرعونية العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعرف على التاريخ الفرعوني ويمكن لزوار الموقع التعرف على المتحف ومقتنياته والخدمات المقدمة للزائرين.

بالإضافة إلى إمكانية شراء تذاكر زيارة المتحف باستخدام كروت الائتمان وذلك ضمن المنظومة المتكاملة للتذاكر الالكترونية، كما يحتوي على خريطة للمتحف من الداخل موضح عليها أماكن القاعات وأسمائها وأرقامها، الأمر الذي يساهم في مساعدة الزائر على التجول داخل المتحف بسهولة أثناء زيارته.

تعرف على الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير

ولمحبي السياحةً الثقافية يمكنهم الدخول على هذا اللينك.

https://www.egyptianmuseumcairo.com egyptian-museum-cairo

وذلك للاستمتاع بالعديد من الصور الخاصة بأبرز مقتنيات المتحف المصري بالتحرير كذلك يمكنهم الاستمتاع بمجموعة من الصور الأرشيفية النادرة التي توضح مراحل بناء المتحف المصري بالتحرير.

قد يهمك أيضا:





ويمكن لمتابعي الموقع الالكتروني للمتحف المصري بالتحرير الدخول في جولة عبر سرادق مصور لتاريخ المتحف من خلال قائمة كاملة بالمدين السابقين الذي توالي إدارتك منذ افتتاح أول متحف للآثار المصرية بحي الأزبكية مرورا بمتحف بولاق والجيزة.

يشار إلى أن المتحف بدأ في سبتمبر الماضي تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف لتحل محل نظام دفع التذاكر يدويا، كخطوة من ضمن خطوات إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

تم افتتاح المتحف المصري بالتحرير عام ١٩٠٢ ويعد من أوائل المباني في العالم التي تم بنائها لكى تكون متحفا متخصصا، ويضم المتحف معامل ترميم متميزة، بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على كتب وموسوعات نادرة تتناول الآثار والحضارة المصرية القديمة.