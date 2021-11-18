الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة احترام حقوق المهاجرين بين بيلاروسيا وبولندا

المهاجرين بين بيلاروسيا
المهاجرين بين بيلاروسيا وبولندا

شددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بضرورة احترام حقوق المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا. 

وقالت إليزابيث تروسل المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المفوضية المتحدة تذكر بضرورة احترام حقوق المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا.

وتعتقد المفوضية أن "التدابير الأمنية الموجهة" ضد المهاجرين واللاجئين، فقط "تؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يواجهونها".

وردًا على سؤال حول ما إذا ك‍ان استخدام القوات البولندية للغاز المسيل للدموع، ضد المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون دخول أراضي بولندا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، أضافت المتحدثة: "من المؤكد أن الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون على طول الحدود البولندية البيلاروسية، يثير القلق العميق. من الواضح أن للدول الحق في مراقبة حدودها، لكنها يجب أن تفعل ذلك في ضوء التزاماتها بحقوق الإنسان".

وختمت المتحدثة قولها: "من المهم للغاية أن يتم احترام حقوق المهاجرين واللاجئين احتراما كاملا، وفقًا لمعايير القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين".

ومع تصاعد أزمة المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، تكثف دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم ألمانيا وفرنسا، الجهود لاحتواء الوضع الراهن، بالمحادثات مع بيلاروسيا من جانب، ومع روسيا من جانب آخر، خاصة مع تزايد مخاوف بولندا من تسلل المهاجرين عبر الحدود الشرقية لأوروبا، بعد نشوب اشتباكات بين بعض المهاجرين وقوات الأمن.

 

بيلاروسيا المهاجرين أطباء بلا حدود الدولية اترام حقوق الانسان

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