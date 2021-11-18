الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: الزيارات الملكية البريطانية لمصر ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية ترسيخ المؤسسات الوطنية في دول المنطقة التي تعاني من أزمات، بهدف ملء الفراغ الذي يتيح الفرصة لنمو الإرهاب وانتشاره إلى باقي دول العالم، وهي محددات تمثل في مجملها ثوابت ومبادئ سياسة مصر في التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب بولي العهد البريطاني في زيارته لمصر، طالباً نقل تحياته إلى جلالة الملكة "إليزابيث".

كما أعرب عن التطلع لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار ما تمثله دوماً الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكلٍ من مصر وبريطانيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته اليوم الخميس بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والسيدة قرينته".

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وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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