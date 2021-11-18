الأمير تشارلز ينقل تحيات الملكة إليزابيث إلى الرئيس السيسى

أعرب الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر، ناقلاً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تحيات الملكة "إليزابيث".

كما أعرب الأمير تشارلز عن سعادته بالتواجد في مصر مجدداً، مؤكدا حرصه على زيارتها في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن الملكة منذ بدء جائحة "كورونا".

وأكد أن زيارته تأتي في ضوء خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين، إضافة إلى الدور المحوري والمتوازن الذي تضطلع به مصر في التعامل مع العديد من القضايا الدولية بقيادة الرئيس، وكذا صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار قرينته، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا والسيدة قرينته.