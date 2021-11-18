الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المجلس العربى للمياه يؤكد دعم مصر والسودان فى قضية «سد النهضة»

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

عقد المجلس الوزاري العربي للمياه، اليوم الخميس، اجتماعا فى دورته الثالثة عشرة، بمشاركة وزراء المياه بدول مصر والسعودية واليمن والعراق وفلسطين ولبنان وقطر، وعدد من رؤساء وفود الدول العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمجلس.

كما تم إقرار البنود الخاصة بملف المياه على مستوى الدول العربية، بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى.

كما تم مناقشة أعمال تحديث "استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠"، كما تم دعوة الدول العربية للعمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع استراتيجي لعرضه فى "المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (COP 27) والذي ستستضيفه مصر في عام ٢٠٢٢.

وكذلك تم تكليف الأمانة الفنية للمجلس بالمشاركة في المؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمانة العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، بالإضافة لحث الدول العربية على المشاركة الفعالة والتحضير الجيد للمشاركة فى المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده بالسنغال فى العام القادم، مع اقتراح عمل جناح مشترك للدول العربية فى المعرض المقام على هامش المنتدى لعرض الخبرات والتجارب العربية فى مجال المياه.

وأكد وليد فياض، وزير المياه والطاقة اللبنانى والرئيس الحالى للدورة الثالثة عشرة للمجلس،  دعم بلاده الكامل لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبى، والتى تعد مثالا لما تعانيه الدول العربية، خاصة دولتى المصب، من تحديات تعوق التنمية المستدامة، معرباً عن تمنياته بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه عُقدت في الفترة من (١٤- ١٨) نوفمبر الجارى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس لمدة ثلاثة أيام (١٤- ١٦ نوفمبر الجارى)، تم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها متابعة تنفيذ "الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة".

تنمية سد النهضه معرض العراق مؤتمر فلسطين قانون

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