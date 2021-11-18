الخميس 18 نوفمبر 2021
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الكرازة

رئيس الأسقفية عن استقباله للأمير تشارلز: زيارة تاريخية

سامي فوزي
سامي فوزي

شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الخميس، في استقبال الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته بالجامع الأزهر بصحبة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، في زيارة وصفها بالتاريخية.

من جانبه، أعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في استقبال ولي العهد البريطاني في زيارته لمصر مؤكدًا أن الأمير تشارلز ينتمي روحيًا للكنيسة الأنجليكانية التي تعتبر الكنيسة الأم في إنجلترا وترتبط بعلاقات تاريخية مع العائلة المالكة هناك.

وقال رئيس الأساقفة: دار حوار ودي بين الشيخ والأمير عن الطلبة المبتعثين من الأزهر للدراسة في الجامعات الإنجليزية بالشكل الذي يدعم التعاون بين المؤسسة الأزهرية والمملكة المتحدة وكذلك يعزز الحوار الإسلامي المسيحي.

وأضاف رئيس الأساقفة: شرفت بزيارة الجامع الأزهر الذي تربطنا به ككنيسة روابط تاريخية أهمها اتفاقية الحوار بين الأزهر والكنيسة الأنجليكانية سنة 2001 بالإضافة إلى مشروعات مستمرة حتى اليوم في مجال الحوار الديني وتنمية المجتمع المصري.

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