الطريقة العزمية تمنع مُريديها من الإقامة في مقراتها

أصدرت الطريقة العزمية الصوفية، قرارا، بمنع أتباعها ومريديها من الإقامة فى مقراتها وفروعها المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، وذلك بسبب تفشى خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد من جديد فى صفوف المواطنين، الأمر الذى جعلها تصدر قرار عاجل بمنع أى مريد من الإقامة فى أى فرع من فروعها.

وقالت " العزمية" عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" إنه نظرًا لعودة نوبات الإصابة بفيروس كورونا، سيتم حصر الإقامة بمقر مشيخة الطريقة العزمية في حالات الضرورة فقط، على ألا تزيد الإقامة عن ليلة واحدة إذا لزم الأمر، وعلى السادة نواب الطريقة إبلاغ إخوانهم بذلك، كل في دائرته، ونسأل الله أن يرفع الغمة ويكشف البلاء قريبًا بفضله وكرمه.

وأشار الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية عضو المجلس الأعلى للصوفية، إلى عودة تفشى فيروس كورونا المستجد، جعل الطريقة العزمية تصدر قرارها بمنع المبيت داخل مقراتها وفروعها، وذلك حتى لا ينتشر الفيروس القاتل بين مريدى وأتباع الطريقة الذين يأتون فى أوقات كثيرة للزيارة أو غير ذلك من الأمور.

وطالب "أبوالعزائم" جميع مريدى الطريقة الإلتزام بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للمشيخة العزمية حتى لاتكون هناك عواقب وخيمة من الممكن أن تتسبب فى حدوث أمور غير جيدة .

جدير بالذكر، أن الطرق الصوفية هى أحد أهم التجمعات الدينية في البلاد الإسلامية، وتستمد الطرق الصوفية أصولها الدينية من الحديث النبوي عن مقام الإحسان، ومقام الإحسان هو المقام الذي يبنى على التزكية، والمقصود بالتزكية هو تخلية النفس البشرية من الآفات وتحليتها بالصفات الحسنة.

وتنقسم الطرق الصوفية إلى ٨ طرق أساسية وهم (الأحمدية: نسبة للإمام أحمد البدوي - الشاذلية: نسبة للإمام أبو الحسن الشاذلي- الرفاعية: نسبة للإمام الرفاعي - الخلوتية: نسبة للإمام الخلوتي - الدسوقية: نسبة للإمام إبراهيم الدسوقي- النقشبندية: نسبة للإمام النقشبندي- الطريقة التيجانية: نسبة للإمام أبو العباس التيجاني- الطريقة الجيلانية: نسبة للإمام عبد القادر الجيلاني) وتتفرع عن كل طريقة الكثير من الطرق وتنسب كل واحدة منها إلى الشيخ المؤسس.