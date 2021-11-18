مرور الدقهلية: ضبط 38 دراجة بخارية خلال حملة مكبرة بالمنصورة وطلخا

شنّت الإدارة العامة لمرور الدقهلية حملة مكبرة لمنع سير التوك توك وإعادة الانضباط وضبط الحركة المرورية وضبط السائقين المخالفين للقوانين واللوائح بنطاق مدينتى المنصورة وطلخا.

‎وتمكنت الحملة من ضبط 38 دراجة بخارية غير مرخصة و3 سيارات و27 سحب تسير وتصالح فوري بمبلغ 27800 جنيه.

وكثفت إدارة المرور، من تواجدها بالشوارع والميادين بنطاق محافظة الدقهلية لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين.

جانب من الحمله

‎وشددت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد هشام دياب على السائقين بضرورة اتباع تعليمات المرور والالتزام بالتعريفة المقررة للركوب وعدم تقسيم الخطوط.

‎يأتي ذلك فى إطار الخطة التى وضعها مدير أمن الدقهلية بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.

جانب من الحمله

‎من جهته، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم، على متابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، واستمرار تعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها.

جانب من الحمله

‎وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والمراكز، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير المحددة؛ لمنع استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.