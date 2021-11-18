الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لرفع الإشغالات من شوارع حي غرب المنيا

حملة لرفع الأشغالات
حملة لرفع الأشغالات بشوارع حي غرب المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، حملة لرفع الإشغالات من شوارع حي غرب المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة إشغال طريق.

257427590_1972593452918614_2300135694436175308_n
حملة لرفع الأشغالات بشوارع حي غرب المنيا

وقال مصطفي الدبيكي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه بتكليف من الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات من شوارع حي غرب المدينة، مشيرًا إلى سرعة إنهاء أعمال الصيانة بالسور الحديدي بطريق "مصر - أسوان". 

258457541_1972593412918618_3125653413130364985_n
حملة لرفع الأشغالات بشوارع حي غرب المنيا

وأشار "الدبيكي" إلى أن الحى يشن حملة لرفع الإشغالات بمنطقة شلبي وسكة تلة ومضرب الأرز، تم خلالها المرور على المحال التجارية ورفع الإشغالات غير جائزة بشوارع الحي، أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر إشغال طريق، وتم عمل اللازم.

257784469_1972593366251956_6264276267790917423_n
حملة لرفع الأشغالات بشوارع حي غرب المنيا

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بشوارع أحياء المدينة لضبط حركة الشارع ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين وتسبب التكدس المروري.

257486800_1972592976251995_559345675076326835_n
حملة لرفع الأشغالات بشوارع حي غرب المنيا
المنيا تحرير محاضر إشغال طريق أستكمال السور الحديد أمام جامعة المنيا حي غرب المدينة مصطفي الدبيكي الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

ولى عهد بريطانيا وزوجته فى ضيافة الإمام الأكبر بالجامع الأزهر (صور)

خطة مشروعات لحماية مدن البحر الأحمر من أخطار السيول

«الوزراء» يكشف حقيقة انتشار مرض «الحصبة» بين الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

ملك التبغ .. قصة مبنى التاجر اليهودي "سيمون أرزت" في بورسعيد (صور)

استشهاد أسير فلسطيني مُعتقل في سجون الاحتلال منذ 2008

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل