حملة لرفع الإشغالات من شوارع حي غرب المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، حملة لرفع الإشغالات من شوارع حي غرب المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة إشغال طريق.

حملة لرفع الأشغالات بشوارع حي غرب المنيا

وقال مصطفي الدبيكي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه بتكليف من الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات من شوارع حي غرب المدينة، مشيرًا إلى سرعة إنهاء أعمال الصيانة بالسور الحديدي بطريق "مصر - أسوان".

حملة لرفع الأشغالات بشوارع حي غرب المنيا

وأشار "الدبيكي" إلى أن الحى يشن حملة لرفع الإشغالات بمنطقة شلبي وسكة تلة ومضرب الأرز، تم خلالها المرور على المحال التجارية ورفع الإشغالات غير جائزة بشوارع الحي، أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر إشغال طريق، وتم عمل اللازم.

حملة لرفع الأشغالات بشوارع حي غرب المنيا

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بشوارع أحياء المدينة لضبط حركة الشارع ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين وتسبب التكدس المروري.