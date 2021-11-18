الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجان بمستشفيات الغربية لتقديم التوعية

عبد الناصر حميدة
عبد الناصر حميدة

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة بكل مستشفى عام ومركزي على مستوى المحافظة، لتقديم التوعية والاستخدام الرشيد والأمثل للدواء، وكذا تعزيز الاستخدام الأمثل والآمن للمضاد الحيوي الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على صحة المريض.

وأضاف وكيل الوزارة، بجانب الحد من الهدر في الموارد المالية المتاحة للأدوية، ومن أجل تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية الصحية، من خلال رصد معدلات استهلاك مضادات الميكروبات وتحديد أنماط الاستخدام.

وشدد الدكتور عبدالناصر حميدة، على استمرار المرور والإشراف على المستشفيات، للتأكد من رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومدى جاهزيتها، ومواجهة أي ظروف طارئة، وذلك بتواجد الأطباء وأطقم التمريض، وتطبيق سياسات الالتزام بمعايير مكافحة العدوى.

تشكيل لجنة بكل مستشفى عام ومركزى على مستوى المحافظة بالغربية

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