ضبط 48 كيلو لحوم غير صالحة بالمحلة الكبرى

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالتنسيق مع الطب البيطري، اليوم الخميس، من ضبط 48 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك بالمحلة الكبرى، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن إدارة تموين بندر المحلة، بالاشتراك والتنسيق مع الطب البيطري، من ضبط 45 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر و3 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك، و15 مخالفة تموينية متنوعة منها عدم حمل شهادة صحية، وعدم إعلان عن الأسعار، وعرض لحوم مكشوفة، وتم عمل محاضر لأصحابها.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابة المختصة.

ووجه محافظ الغربية، مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

كما تمكنت حملة من مديرية تموين بالغربية، من تحرير 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز بسيون.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز بسيون، وحررت 7 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وتأتي الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

وفي وقت سابق، شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.