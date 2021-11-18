الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يعقد اللقاء الدوري بإكليروس الإيبارشية

الانبا عمانوئيل
الانبا عمانوئيل

اجتمع  الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بإكليروس الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم اطمئن على أحوال الآباء الكهنة والرهبان، مقدمًا الشكر والتقدير لهم، نظرًا لخدمتهم السخية بكنائس الإيبارشية.

 وأعطى القمص أندراوس بسادة كلمة حول الوثيقة التحضيرية لسينودس الأساقفة 2021-2023 "من أجل كنيسة سينودسية الشركة، المشاركة، والرسالة"، وذلك تحت شعار "لنسير معًا".

الجدير بالذكر أن القمص أندراوس مكلف من قبل نيافة الأنبا عمانوئيل، بتمثيل الإيبارشية باللجنة الأسقفية لتحضير للسينودس. تضمن اللقاء عرض ما تم إنجازه في الفترة السابقة برعايا الإيبارشية حول السينودس، وهدفه في لقاءات مفتوحة، كما تم مناقشة كيفية تفعيل الوثيقة برعايا الإيبارشية، بخطوات فعالة وملموسة.

ووفقًا لتقليد الإيبارشية ببدء السنة الرعوية مع عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، تم تحديد يوم الثلاثاء، الموافق السابع من ديسمبر المقبل، لافتتاح المسيرة السينودسية، بكنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني بأسوان. وتبعًا لذلك قام نيافته بعرض بعض الأمور الرعوية، والإدارية بالفترة القادمة بالإيبارشية.

الانبا أسرة عمانوئيل اجتماع كاثوليك اقباط كاثوليك

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