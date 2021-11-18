عزة فؤاد مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بهيئة الكتاب

أصدر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، قرارًا بتولي عزة فؤاد، منصب مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بالهيئة، بجانب عملها في إدارة خدمة المؤلف.

وكانت فؤاد تعمل في إدارة الإعلام قبل تكليفها من رئيس الهيئة، بالعمل في خدمة المؤلف التي حققت فيها نحاجات كبيرة طيلة الفترة الماضية.

ومن ناحية أخرى، تواصل الهيئة العامة للكتاب الاستعداد لمعرض القاهرة الدولي في دورته المقبلة، المقررة إقامتها في يناير 2022، والتي تم اختيار اسم الكاتب الكبير يحيى حقي، ليكون شخصيتها، وتحل فيها اليونان ضيف شرف.

وتكثف الهيئة جهودها لإصدار عدد كبيرة من الأعمال الأدبية والفكرية، للمشاركة بها في الدورة الجديدة من المعرض، والذي من المقرر أن يشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وافتتحت الهيئة مساء أمس، بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أول نموذج من كشك كتابك، بساحة دار الأوبرا والذى يتم تنفيذ 333 وحدة منه ضمن مشاركات وزارة الثقافة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ونجوع مصر وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة والهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويستهدف المشروع توطين الثقافة فى القرى التى يتم تأهليها إيمانًا بنشر التنوير وتعزيز قيم الثقافة المصرية الأصيلة.

ويسهم فى بناء الشخصية القادرة على الحفاظ على ما تم تطويره وبناؤه من قرى مبادرة حياة كريمة، كما أنه يهدف لتوفير محتوى ثقافى يخاطب مختلف شرائح المجتمع لنشر الأفكار البناءة ومحاربة التطرف وتصويب المفاهيم خاصة لدى الشباب والمساعدة فى تكوين وعى الأجيال الجديدة.

ويمثل أحد مسارات تحقيق العدالة الثقافية فى مختلف ربوع مصر، ويضم مبادرة ثقافتك كتابك التى تتيح المطبوعات بأسعار تبدأ من جنيه حتى 20 جنيهًا، وذلك لنشر المعرفة وغرس قيم التعلم وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على القراءة والاطلاع، لبناء عقول، متابعة أنه يسهم في خلق فرص عمل من خلال إدارة وتشغيل أبناء القرى لهذه المنافذ.