البيئة تنظم زيارة لمديري الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائى لمشروعات المخلفات الصلبة بقنا

نظمت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة زيارة رسمية لوفد الوكالة السويسرية برئاسة باتريشيا دانزى رئيس الوكالة للتعاون الإنمائى، والسفير دومنيك بارافيتشى رئيس التعاون الاقتصادى والتنمية السويسرى، والسيدة ايفون بومان السفيرة السويسرية بالقاهرة، لتفقد مشروعات البرنامج لتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، وذلك خلال شهر نوفمبر الجارى بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذى للبرنامج وممثلى وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

تفقد الوفد المحطة الوسيطة بأبي تشت ومصنع التدوير والمعالجة بنجع حمادى، إلى جانب تفقد معدات الجمع والنقل التى تم قدمها البرنامج كدعم للمحافظة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن حرص مصر على اتخاذ خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات بالتعاون مع شركاء التنمية، يأتي ضمن مشاركتها الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في ذلك، ومنها إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050 فى مؤتمر الأطراف COP 26 بجلاسكو والتي يعد ربط للحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة السليمة للمخلفات جزء مهم منها، من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات والعمل على تطبيق خطة لغلق المقالب العشوائية.



وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة من خلال البرنامج تدعم محافظة قنا بتمويل قدره 224مليون جنيه، يتمثل فى معدات جمع ونقل ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة، حيث تم الإنتهاء من الإعمال الإنشائية للمحطة الانتقالية الوسيطة بمركز أبو تشت لتجميع ونقل المخلفات الصلبة، والانتهاء من مصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادى بكافة معداته بتكلفة مالية قدرها 14 مليون جنيه، بالإضافة الى إنشاء مصنع قوص وأول مدفن صحى بقنا، ودعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وتنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات فى مجال إدارة المخلفات.

وثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى دعم النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.



ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا خلال الاجتماع الموسع بالوفد السويسرى بما تم إنجازه في مشروعات البرنامج الوطنى للنهوض بالبنية التحتية لإدارة المخلفات بالمحافظة، وأكد على ضرورة استكمال مراحل البرنامج وفقا للجدول الزمنى المقرر، والتطلع لمزيد من الدعم والإستثمارات فى المحافظة بما يضمن تحقيق اهدافه نحو وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات كما اعرب المحافظ عن شكره وامتنانه لوزارة البيئة على ما قدمته من دعم فنى وتقنى من خلال البرنامج لتصبح محافظة صديقة للبيئة.

كما أشارت باتريشيا دانزى رئيس الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائى إلى ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الأطراف COP26 لتغير المناخ بتميز العلاقات المصرية السويسرية والتعاون المشترك لاسيما فى مجال حماية البيئة، مؤكدة أنه بدءا من عام 2015 قدمت الوكالة الويسرية الدعم المادى والفنى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بهدف الإستفادة منها وتحويلها من مشكلة تعانى منها الدولة المصرية إلى قطاع جاذب للإستثمار يوفر العديد من فرص العمل للشباب مؤكدة على توفير كافة سبل الدعم اللازم لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة والنمو الأخضر.



وأشاد أعضاء وفد الوكالة السويسرية بمنظومة عمل إدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة ومستوى التطور الذى شهدته خلال الفترة الأخيرة والدعم المستمر من البرنامج لتطوير قطاع النظافة وتدوير المخلفات والاستفادة منها.