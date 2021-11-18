كيف يتم التعامل مع الجثث المجهولة؟

«جثة مجهولة».. جرائم وبلاغات متعددة تصادف الأجهزة الأمنية خاصة عندما يتم العثور على الجثث في الشوارع أو المصارف وغيرها من الأماكن العامة التي يتم فيها إلقاء جثث، ويتم العثور عليها بدون أي إثباتات تحدد هوية القتيل، وفي هذه الطرق تكون للأجهزة الأمنية عدة طرق تلجأ لها لكشف ملابسات الواقعة.

البداية تكون مهمة الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية هو التحفظ عليها من قبل رجال الأمن، - تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

ومن ثم يتم فحص الجثمان لوجود أي علامات مميزة في الجسد، وإذا لم يتم التوصل لشيء يتم استدعاء عدد من شهود العيان أو الناس المقيمة والمتواجدة في المكان، ومواجهتهم بالجثة لبيان إذا سيتم التعرف عليه من عدمه، أو أحد رأه من سابق.

كما أنه يتم تفريغ كاميرات المراقبة الأقرب لمكان الواقعة، وتتبعها، لتحديد الهوية والجهة التي جاء منها الجثة أو ملقيها أو المتسبب في الواقعة.

كما تحاول الأجهزة الأمنية التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته، وكما يتم إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

ويتم طباعة منشور للجثة ومطابقته ببيانات المواطنين وبطاقتهم القومية، وإجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة، بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

ولكن مع وجود كاميرات المراقبة أصبحت هي مفتاح السر في كشف معظم الوقائع والجرائم مع نشر بيانات على السوشيال الميديا لتعرف المواطنين عليها، فهناك طرق متعددة تحاول منها الأجهزة كشف غموض الواقعة.

وفي هذا التقرير نرصد عدد من الوقائع والجثث المجهولة التي تحقق فيها الأجهزة الأمنية حاليًا ومنها :-

جثة كاملة لشاب مذبوح في المرج

منذ أربعة أيام، عثرت الأجهزة الأمنية ، بمديرية أمن القاهرة، على جثة مجهولة الهوية لشاب مذبوح في ظروف غامضة بالمرج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور علي جثة شاب مذبوح بدائرة قسم الشرطة وبالانتقال تبين العثور علي جثة مجهولة الهوية لشاب مذبوح، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتكثف المباحث وجهودها لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم.

جثة شاب في «زراعات كرداسة»

وفي منطقة كرداسة ، تم العثور على جثة شاب ملقاة بزراعات كرداسة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جاء في التحريات، أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر، يوجد بها آثار جرح ذبحي بالرقبة و3 طعنات بالبطن، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

البداية بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب عشريني مجهول الهوية.

جثة طافية داخل ترعة السبخة بالمنيا

وفي المنيا، كان لغز العثور على جثة سيدة طافية داخل ترعة السبخة طريق نزلة الفلاحين بجوار كوبري الحكيم، دائرة المركز.

وعقب انتقال رجال الأمن والإسعاف والإنقاذ، تم انتشال الجثة، ومعاينتها، وتبين أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها، ولا توجد معها أية بيانات شخصية.

وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عنها لمعرفتها، ومعرفة ظروف الحادث، ونقلها لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.