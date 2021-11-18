مصر تتقدم 5 مراكز في متوسط سرعات الإنترنت.. و«طلعت»: حققنا طفرة كبيرة

توصيل الانترنت لمليون منزل بالريف

تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر متوسط سرعات الإنترنت الثابت عالميًا، حيث سجل متوسط السرعات نحو 45.85 ميجابت/ث لشهر أكتوبر 2021 لتحتل المركز الـ 92 من أصل181 دولة مقارنة بالمركز 97 في سبتمبر الماضي.

جاء ذلك حسبما كشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر "Ookla Speedtest" العالمي لقياس متوسط سرعات الإنترنت عالميًا.

كما تقدم ترتيب مصر - بحسب المؤشر - إلى المركز الخامس إفريقيا والثامن عربيًا.

وحول هذا الأمر، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تسعى إلى رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات الإنترنت الثابت في مصر، واستثمرت نحو 50 مليار جنيه خلال الـ 3 سنوات الأخيرة.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن يجري تنفيذ المرحلة الثالثة لرفع كفاءة الإنترنت في 4500 قرية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتوفير الإنترنت فائق السرعة لنحو مليون منزل بالريف، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.

ونوه بأن الدولة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية وتوصيل كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" لهذه المنازل بغرض توفير خدمات التعليم والصحة عن بعد، وتقديم جميع الخدمات الرقمية للمواطنين بسهولة ويسر وهذا سيتم خلال العام 2021-2022، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى تحسين جودة خدمات الاتصالات على مستوي الجمهورية.

ولفت إلى أن الوزارة استعانت ببيت خبرة عالمي متخصص في هذا المجال لبحث آليات تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة لرفع كفاءة شبكات الإنترنت الأرضي وزيادة السعات المحلية والدولية.

وقال إن حجم استخدام المصريين للإنترنت والداتا، تضاعف 3 مرات خلال جائحة كورونا، ما أدى إلى نمو عدد مشتركي الهاتف الأرضي والإنترنت المنزلي، بنسبة تصل 40%.

وذكر الوزير، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم رفع كفاءة السعات الدولية والمحلية وتطوير وتحديث وإنشاء 6 مناطق إنزال للكوابل البحرية؛ بالإسكندرية والزعفرانة بالغردقة، ما يعمل على تحقيق نمو كبير في حجم حركة البيانات الدولية العابرة للحدود عبر 13 كابلًا بحريًا يمرون من مصر، بالإضافة إلى إنشاء 6 كوابل بحرية جديدة بالشراكة مع شركات العالمية.